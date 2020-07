A volte le idee più innovative possono venire anche in metropolitana, osservando il comportamento delle persone. È quello che è successo a Lax Poojary, General Manager di Shoploop, il nuovo esperimento lanciato da Area 120 di Google e pronto a rivoluzionare lo shopping online.

La ragazza seduta a fianco di Lax stava passando ripetutamente da un’applicazione all’altra per cercare informazioni su un prodotto di makeup visto su un social network, guardando video su YouTube per capirne l’applicazione reale e cercando il prodotto su uno store online.

Un’esperienza non certo appagante, indubbiamente, tanto che è nata l’idea alla base di Shoploop, una piattaforma video di shopping per scoprire, valutare e acquistare prodotti, il tutto utilizzando una sola applicazione. L’esperienza proposta è ben altro che un semplice scrolling tra immagini e descrizioni a cui siamo abituati con lo shopping tradizionale.

I video promossi tramite Shoploop sono molto brevi, tutti inferiori ai 90 secondi, e per questo devono risultare efficaci nell’aiutare gli utenti a scoprire nuovi prodotti in modo divertente, soprattutto per quanto riguarda prodotti dedicati alla cura della persona.

Non è necessario recarsi in un negozio fisico per scoprire le caratteristiche di alcuni prodotti, visto che i creatori di contenuti sono in grado di mostrare situazioni reali, con il risultato finale ben visibile. Che si tratti di coprire un brufolo, applicare una tintura ai capelli o un fondotinta, è semplice capire se il prodotto fa al caso vostro.

E una volta scelti i prodotti ideali è possibile salvarli per un acquisto successivo o trovare immediatamente uno store online a cui rivolgersi per completare l’acquisto, il tutto senza cambiare applicazione. È possibile seguire i creatori preferiti per scoprire nuovi suggerimenti e condividere i loro video con amici e parenti.

Al momento, come si vede dalle immagini, Shoploop si concentra su makeup, cura della pelle, capelli e unghie ma se la piattaforma otterrà il successo sperato saranno presto introdotte nuove categorie di prodotti. Potete scoprire Shoploop visitando il sito dedicato, ottimizzato per la visione su dispositivi mobili, A breve sarà realizzata anche una versione desktop.