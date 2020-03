Dopo che i controlli multimediali hanno fatto la loro comparsa su Google Chrome, sembra in dirittura di arrivo anche la visualizzazione dei PDF a due pagine affiancate per limitare il divario esistente tra il visualizzatore integrato nel browser rispetto alle app di terze parti che generalmente mettono a disposizione un numero maggiore di funzionalità.

TechDows ha scovato l’opzione per la vista dei PDF a due pagine nell’ultima versione di Google Chrome Canary, la quale rappresenta una funzionalità utile per visualizzare più informazioni o confrontare parti dello stesso documento.

Come visualizzare i PDF a due colonne in Google Chrome Canary

L’opzione è presente nelle build Canary di Google Chrome ed è attivabile digitando nella barra indirizzi del browser chrome://flags/#pdf-two-up-view oppure sfruttando lo strumento di ricerca all’interno della pagina chrome://flags. Il flag non è attivo per impostazione predefinita, quindi è necessario impostarlo su “abilitato” tramite il relativo menu a tendina e successivamente riavviare il browser per rendere effettive le modifiche.

Una volta abilitata, la visualizzazione a due pagine per i PDF in Google Chrome appare come un’opzione sulla barra degli strumenti a destra appena sopra i pulsanti dello zoom, tuttavia non è previsto un tasto per passare da una visualizzazione all’altra.

La visualizzazione dei PDF a due pagine affiancate dovrebbe arrivare nelle build stabili di Google Chrome nel corso delle prossime settimane. Trovate utile questa nuova funzionalità?

Leggi anche: Ecco un sacco di novità in arrivo per Google Chrome e Microsoft Edge