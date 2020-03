Una settimana fa Google aveva annunciato il rinvio dell’uscita di Google Chrome in versione 81 a causa dell’attuale situazione legata alla pandemia da Coronavirus; oggi l’azienda di Mountain View ha annunciato la nuova tabella di marcia per le prossime versioni di Google Chrome e Chrome OS.

Google Chrome 80 continuerà ad aggiornarsi con fix per la sicurezza e di risoluzione di problemi, con il prossimo aggiornamento atteso per la prossima settimana; la nuova versione, Google Chrome 81, arriverà invece il 7 aprile 2020 (era attesa per il 17 marzo).

Chrome 81 ad aprile e Chrome 83 a maggio

Google, dopo aver cancellato la versione 82, è al lavoro sulla versione 83 di Google Chrome, il cui rilascio è stato spostato in avanti di 3 settimane (si parla di metà maggio), mentre gli aggiornamenti per Chrome OS seguiranno di una settimana quelli per desktop e mobile.

I canali Canary, Dev e Beta torneranno operativi questa settimana, con la versione 83 che si sposterà sul canale Dev e la versione 81 che continuerà il suo percorso in Beta.

Google ha annunciato anche notizie sulla versione 84, non sappiamo però ancora ulteriori dettagli in merito.