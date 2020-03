Lo spettro del Coronavirus è arrivato anche a casa Mountain View, almeno è questa l’impressione derivata dal rinvio del rilascio di Google Chrome 81 per Android e per desktop. Il comunicato di Google motiva i ritardi come “causa di programmi di lavoro inadeguati“, ma tant’è: bisognerà aspettare ancora un po’ per vedere disponibile la nuova versione del browser di Big G.

Il logo “Works with Chromebook” per gli accessori

Nel contempo Google ci fa sapere che è in arrivo un nuovo logo con su scritto “Works with Chromebook“, un logo che dovremmo ritrovare prossimamente affibbiato agli accessori certificati di casa Mountain View. Per il momento la compagnia comunica che tale badge sarà presente sui prodotti in vendita solo in alcuni mercati: in Canada, in Giappone e negli Stati Uniti.

Per un debutto più esteso, probabilmente ci sarà da aspettare ancora. Ma per il momento basti sapere che “Works with Chromebook” è stato annunciato da Google per gli accessori realizzati da marchi come Anker, Balkin, AbleNet, Logitech, Satechi, StarTech, Targus e altri ancora, disponibili su negozi come Amazon, Best Buy, Walmart o Bic Camera.

Insomma, una novità che per il momento non ci riguarda, ma di cui ne sapremo di più prossimamente.