A causa del Coronavirus la casa di Mountain View ha deciso di saltare il lancio di Google Chrome 81, come vi avevamo anticipato qualche giorno fa. Dovremmo rimanere perciò ancora per un po’ con la 80, specie ora che emergono alcune nuove sul fatto che potrebbe saltare persino la v.82, sia del browser di Big G, sia di Chrome OS.

Salta la versione 82 di Google Chrome e Chrome OS

La situazione preventivata finora pare perciò destinata a ulteriori novità. Se finora ci immaginavamo un prossimo rilascio delle versioni 81 e 82 di Google Chrome l’ipotesi non sembra più verosimile viste le ultime indiscrezioni emerse.

“Abbiamo deciso di saltare la versione M82 per garantire agli utenti sicurezza e concentriamo tutti gli sforzi sul mantenimento della stabilità“: questo è quanto si legge dalla pagina gruppo di Chromium.

A seguire in quella stessa sede vengono specificati inoltre i dettagli sull’apertura della versione di Google Chrome 83 con le funzionalità previste per la versione 82 che dovrebbero rimanere in serbo per quest’ultima release.

“Una volta che M81 sarà autorizzato a rilasciare la versione stabile, prevediamo di adeguare i nostri programmi futuri“.

È evidente dunque che per il momento Google preferisca ottimizzare i suoi sforzi e garantire stabilità alla versione attualmente in uso rimandando a data da destinarsi il futuro di Google Chrome e Chrome OS.