Una ricerca di Census Bureau mostra come circa 1 terzo degli adulti americani, pari a circa 44 milioni di individui, mostri i primi sintomi di ansia e depressione. I dati vedono un incremento dovuto all’emergenza Covid-19, dove il lockdown e le continue informazioni circa il Coronavirus hanno avuto un effetto deleterio sulla psiche degli adulti.

Individuare sintomi di ansia su Google

In questo spirito la National Alliance on Mental Illness (NAMI) e Google hanno stretto – o meglio rinnovato – una collaborazione che permette agli utenti americani di accedere ad importanti informazioni sull’ansia direttamente da ricerca Google.

Infatti, inserendo come query “anxiety disorder” all’interno del box di ricerca, viene attivato un particolare questionario all’interno del knowledge panel – si tratta dello specchietto informativo presente a destra di ogni ricerca Google; ne parliamo in dettaglio a questo link – etichettato come GAD-7 (Generalized Anxiety Disorder-7).

Il questionario presenta le stesse domande che i dottori utilizzano durante una seduta consultiva, le cui risposte sono completamente anonime e di cui Google non ne è a conoscenza. GAD-7 aiuta le persone con stati di ansia a individuare il grado di malessere di cui soffrono e come poter accedere ad un canale di assistenza con professionisti.

Il tool ha un valore prettamente indicativo e circoscritto alla possibilità di individuare il proprio livello di ansia, apprendere qualche consiglio su come gestirla e come richiedere aiuto da parte di professionisti. Google è ancora una volta al fianco dei suoi utenti per offrire facile accesso a tool estremamente utili per la nostra salute, peccato sia indirizzato ai soli utenti americani.