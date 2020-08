Dopo i giochi Playstation Plus di Agosto 2020, Sony ha rivelato quali sono i giochi PS4 che gli abbonati al servizio Playstation Plus potranno scaricare gratis il prossimo mese di settembre.

Da martedì 1 settembre i possessori di una Playstation 4 abbonati al servizio Playstation Plus potranno scaricare gratuitamente il picchiaduro Street Fighter 5 e il noto battle royale PUGB.

PUBG – PlayerUnknown’s BattleGround

PUBG è uno sparatutto di tipo battle royale con gameplay simile a Fortnite in cui 99 giocatori combattono in diverse mappe di gioco con lo scopo di rimanere l’ultimo in vita, tuttavia è anche possibile giocare con gli amici in squadre da massimo quattro giocatori. Raccogliendo gli equipaggiamenti è possibile aumentare la letalità del vostro soldato e avere vantaggi durante gli scontri.

Street Fighter 5

Street Fighter 5 è il più recente capitolo della saga del noto picchiaduro di Capcom e permetterà agli amanti del genere di divertirsi con il grande roster di personaggi. Il picchiaduro arriverà in tempo per l’inizio del torneo PS4 previsto per il 4 settembre negli USA e in Canada che metterà in palio vari premi e un montepremi in denaro.

Ricordiamo che fino al 31 agosto i possessori della console Sony potranno scaricare i due titoli gratuiti di questo mese: Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered e Fall Guys: Ultimate Knockout.

