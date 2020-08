Ormai quando si parla di console Sony si pensa istintivamente all’attesissima PlayStation 5, quasi come se l’attuale generazione non esistesse più. In realtà Sony la pensa diversamente e così anche il team di sviluppo che si occupa di aggiornare il firmware della console apportando novità e miglioramenti.

Novità aggiornamento 7.75 PlayStation 4

Con quest’ottica in queste ore è stato reso disponibile il firmware 7.55 per PlayStation 4. L’aggiornamento del sistema operativo ha un peso pari a 471.4 MB e da quel che viene indicato nel changelog ufficiale non dovrebbero essere presenti chissà quali novità.

Sony si limita infatti ad indicare unicamente la presenza di migliorie del sistema e delle prestazioni, il che ci fa pensare che non siano state effettivamente inserite ulteriori novità di rilievo. Nonostante ciò, comunque, è un buon segnale vedere che il team di sviluppo sia ancora incentrato a rilasciare update per una console che è ormai prossima alla fine del suo ciclo vitale.

Nelle prossime settimane si attende l’arrivo dell’aggiornamento firmware 8.0, indicativamente l’ultimo update per l’attuale serie di console e attualmente in fase di beta testing.

Come aggiornare PlayStation 4

L’aggiornamento al firmware 7.75 per PlayStation 4 viene automaticamente scaricato dalla console alla prima accensione oppure in standby se la funzione viene abilitata nell’apposito menu della console.