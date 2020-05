Benché sempre più città stiano piano piano diventando sempre a misura di ciclista con piste ciclabili anche in periferia, la vita su strada può essere particolarmente rischiosa per chi ha scelto la bici come mezzo di trasporto per raggiungere il proprio ufficio, per fare la spesa o per uscire in strada a fare una passeggiata con gli amici.

Garmin è da sempre al fianco di questa categoria di utenti, e quest’oggi presenta i nuovi radar per bici Garmin Varia RVR315 e Garmin Varia RTL515. Entrambi svolgono una funzione simile, proteggere il ciclista tramite un radar in grado di captare un’auto a 140 metri di distanza, ma lo fanno in modo differente.

Specifiche Garmin Varia RVR315

Garmin Varia RVR315 è un radar posteriore indicato per chi usa la bici come mezzo per muoversi in città. Il traffico costante, spesso anche in strade poco illuminate e con il manto stradale trascurato, può rappresentare un pericolo per il ciclista. Il radar, accoppiato all’applicazione Varia (link Play Store, link App Store), è in grado di inviare indicazioni di pericolo al ciclista in relazione alla vicinanza e velocità delle auto che si muovono in coda.

Una volta montato e accoppiato all’applicazione Varia, Garmin Varia RVR315 invia alcuni avvisi all’utente in forma acustica e/o visiva. Il radar distingue tre livelli di pericolo che, tramite l’app Varia, vengono inviati allo smartphone compatibile secondo questi criteri:

avviso verde, la situazione in coda è sotto controllo e non sono presenti macchine in avvicinamento;

avviso arancione, bisogna prestare attenzione perché è presente un veicolo in avvicinamento;

avviso rosso, un’auto si sta avvicinando a velocità sostenuta.

Garmin Varia RVR315 offre fino a 7 ore di autonomia in modalità radar.

Prezzo Garmin Varia RVR315

Il radar posteriore Garmin Varia RVR315 sarà disponibile a fine maggio al prezzo di 149,99 euro.

Specifiche Garmin Varia RTL515

Il modello Garmin Varia RTL515 è un gradino superiore rispetto a quello visto nel capitolo precedente. Il radar da coda è indirizzato a chi utilizza la bici non solo per muoversi in città, ma per chi la pratica anche a livello amatoriale e semi professionale.

Una delle più importanti feature del radar è la presenza di una luce integrata visibile anche di giorno fino a 1,6 chilometri di distanza, in modo da dare modo ai conducenti di essere immediatamente avvisati della presenza di un ciclista in carreggiata. Garmin Varia RTL515 dispone inoltre anche della funzione “Gruppo” pensata per emettere una luce a bassa intensità in modo da non creare fastidio agli occhi dei ciclisti che pedalano in coda.

Garmin Varia RTL515 può fare affidamento sulle stesse feature dell’applicazione Varia viste nel capitolo poco più su, mentre l’autonomia della batteria è garantita fino a 16 ore in modalità flash diurno o modalità gruppo, fino a 6 ore in modalità flash notturno o luce fissa e fino a 5 mesi in modalità standby.

Prezzo Garmin Varia RTL515

Il radar da coda Garmin Varia RTL515 sarà disponibile a partire da fine maggio al prezzo di 199,99 euro.