Dopo aver passato parte dell’inverno e quasi tutta la primavera in casa, per cercare di arginare la diffusione del nuovo coronavirus, la situazione nel nostro Paese sta lentamente tornando alla normalità e con essa torna la voglia di uscire con la propria bici per smaltire la ruggine accumulata nelle ultime settimane.

Quale miglior compagno di un ciclocomputer, in grado di fornirci indicazioni stradali, monitorare i nostro sforzi e offrire funzioni di sicurezza essenziali? Con Garmin Edge 130 Plus e Garmin Edge 1030 Plus arrivano due soluzioni di alto livello con prezzi più o meno impegnativi.

Garmin Edge 1030 Plus

Il nuovo Garmin Edge 1030 Plus è il fiore all’occhiello per quanto riguarda i computer da bici del produttore. Offre il top in termini di navigazione, analisi delle prestazioni e sicurezza, integra le mappe di Europa, Africa e Nord America, fornisce indicazioni sulla frequenza cardiaca e permette di comunicare a chi è casa la propria posizione in tempo reale.

In base alle proprie esigenze gli utenti potranno creare i propri itinerari, anche dal dispositivo stesso, o scegliere tra quelli più popolari nelle vicinanze, inclusi quelli proposti da Strava, Komoot e Trendline Popularity Routung. Nel corso dell’attività vengono registrati i parametri fisici per calcolare la VO2 max e per seguire la frequenza cardiaca.

Troviamo inoltre messaggistica di gruppo, rilevamento degli incidenti, compatibilità con i radar Garmin Varia e con dispositivi inReach. Garmin Edge 1030 Plus è disponibile a un prezzo che parte da 599,99 euro

Garmin Edge 130 Plus

Se la mountain bike e la vostra passione ecco Garmin Edge 130 Plus, più compatto ma egualmente performante, grazie al ricevitore GPS/GLONASS/Galileo e alla possibilità di caricare i percorsi impostati su Garmin Connect. Non manca l’altimetro per avere sempre sotto controllo il dislivello coperto con la propria bici.

Potrete scoprire la pendenza di ogni salita ma anche analizzare il flusso della vostra discesa. Se amate il downhill, o comunque percorsi in discesa, potrete avere il conteggio dei salti, il tempo di volo e la lunghezza dei salti compiuti. Con Live Track potrete sempre far sapere a chi sta a casa la vostra posizione, per uscite in sicurezza.

Garmin Edge 130 Plus è in vendita a partire da 199,99 euro.