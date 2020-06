C’è stato un tempo in cui Flash ha reso il Web un luogo sicuramente più vivace e divertente, fornendo agli utenti un facile accesso a giochi e contenuti video e per un breve periodo erano davvero in tanti quelli che desideravano ad ogni costo il supporto Flash Player sui dispositivi Android.

Quei tempi ormai rappresentano un lontano ricordo e, considerato quanto Flash sia dispendioso per le risorse di sistema e problematico per quanto riguarda la sicurezza, forse sono in pochi a rimpiangerli.

Flash Player sul Web ormai ha le ore contate

Inoltre ormai le nuove tecnologie Web hanno superato le capacità di Flash (che è già stato messo da parte da Google Chrome) e, pertanto, non c’è da stupirsi che la software house (che ha deciso di annullare il supporto a Flash nel 2017) abbia reso noto che questo plugin Web scomparirà per sempre il 31 dicembre 2020.

Al momento il team di Adobe sta ancora pubblicando patch di sicurezza ma smetterà di farlo alla fine del 2020, quando non sarà più possibile scaricare Flash Player dal sito ufficiale.

Dal 31 dicembre 2020 gli elementi Flash ancora presenti sul Web non potranno essere più visualizzati. Siamo certi che quasi nessuno se ne accorgerà.