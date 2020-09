Il mese di agosto è appena terminato e in queste ore un nuovo rapporto di Komparatore.it ci permette di farci un’idea di quelli che sono gli operatori che offrono la maggiore velocità (download e upload) nel nostro Paese. Tramite lo speed test a disposizione di tutti gli utenti del sito, uno strumento che permette di calcolare la velocità di download e upload, WINDTRE e Fastweb si sono rivelati come gli operatori più veloci nel mese di agosto 2020.

Buone velocità da parte di tutti

Il risultato è giunto a seguito di 38.821 test di velocità – in calo rispetto ai 46.767 del mese di luglio, probabilmente per via delle vacanze estive -, i cui dati possono essere rappresentati in questo modo:

Fastweb: velocità media di download pari a 100,59 Mb/s; velocità media di upload pari a 43,72 Mb/s; latenza pari a 38,23 ms.

WINDTRE: velocità media di download pari a 88,95 Mb/s; velocità media di upload pari a 33,36 Mb/s; latenza pari a 46,61 ms.

Vodafone: velocità media di download pari a 80,15 Mb/s; velocità media di upload pari a 37,42 Mb/s; latenza pari a 51,53 ms.

TIM: velocità media di download pari a 71,24 Mb/s; velocità media di upload pari a 23,26 Mb/s; latenza pari a 47,90 ms.



I dati rivelano delle buone velocità di connessione da parte di tutti gli operatori tali da garantire alte prestazioni per la navigazione sul web o lo streaming di contenuti video ad alta risoluzione, con dati di latenza leggermente alti.