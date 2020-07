Facebook ha annunciato ieri che sta aggiungendo al suo feed di notizie e al feed di Instagram un messaggio che ha lo scopo di incoraggiare le persone a indossare la mascherina per contenere la diffusione del Coronavirus.

Il messaggio verrà visualizzato nella parte superiore dei feed sia su Facebook che su Instagram con la scorciatoie che indirizzano gli utenti al Centro informazioni COVID-19 e ai centri per il controllo e la prevenzione delle malattie per ulteriori informazioni.

Facebook e Instagram incoraggiano l’uso della mascherina

La società afferma che l’iniziativa vuole essere una risposta all’aumento dei casi COVID-19 negli Stati Uniti che mercoledì hanno stabilito un record di contagi in un giorno con 50.000 nuovi casi che portano il totale a oltre 2,7 milioni con più di 128.000 decessi.

L’attuale raccomandazione dei CDC è che le persone indossino le mascherine negli spazi pubblici per proteggere gli altri da possibili infezioni, in quanto riducono la trasmissione di goccioline respiratorie che possono diffondere il virus.

Durante la pandemia Facebook ha dovuto impegnarsi per contrastare la disinformazione sulle sue piattaforme social in merito al Coronavirus e ha aggiunto nuove funzionalità per cercare di arginare il flusso di informazioni false, tra cui un avviso per informare le persone che potrebbero essere state coinvolte in un post che conteneva informazioni fasulle.

La società ha annunciato che gli avvisi per sensibilizzare gli utenti a indossare la mascherina inizieranno ad apparire su Instagram e Facebook in questi giorni.

