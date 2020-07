Da Euronics sono tornati i Samsung Days, con tante offerte valide dal 13 al 19 luglio 2020 sulle smart TV. Gli sconti sono disponibili all’interno del nuovo mini volantino della catena, e possono essere sfruttati nei punti vendita aderenti e online con consegna a domicilio o servizio “prenota e ritira”.

Le offerte Euronics dei Samsung Days

Non solo WINDTRE, ma anche Euronics propone le offerte dei Samsung Days: a differenza delle proposte dell’operatore, in questo caso gli sconti riguardano però le smart TV, con occasioni interessanti per chi vuole passare ai QLED TV del produttore sud-coreano e non solo.

Ci sono modelli di smart TV Samsung per tutti i gusti: si parte dai costosi QLED 8K e si arriva ai “normali” LED Crystal UHD, passando per i più popolari QLED 4K da 55″ a 75″. Chi acquista i modelli della gamma 2020 riceverà in omaggio un regalo a scelta tra Samsung Galaxy S10 e la Soundbar Q60T (la promozione è stata prorogata fino al 2 agosto). Ecco le offerte dei Samsung Days di Euronics.

Le offerte TV Euronics

Potete sfogliare il mini volantino dei Samsung Days di Euronics a questo indirizzo. Avete trovato la vostra nuova televisione? Fatecelo sapere nel solito box qui di seguito.

