Samsung torna a lanciare nuove promozioni. Dopo il tris bandito lunedì scorso, il produttore lancia oggi una nuova campagna promozionale basata sull’acquisto di smart TV QLED della serie 2020. In regalo ci sono un Samsung Galaxy S10 o una soundbar Soundbar HW-Q60T, a scelta. Comunque, vediamo subito tutto quello che c’è da sapere.

Come funziona la promozione Samsung QLED 2020

Valida per gli acquisti effettuati da oggi, 22 maggio, fino al 28 giugno 2020, la nuova promozione di Samsung per l’acquisto di TV QLED 2020, consente di ricevere un premio a scelta fra uno smartphone Android Samsung Galaxy S10 (del valore di 749 euro, a listino) e la soundbar Samsung Soundbar HW-Q60T del valore di 449 euro, come anticipato.

Per approfittarne non c’è altro da fare che acquistare una delle smart TV QLED che seguono nell’intervallo di tempo indicato sopra, e registrarla su Samsung Members entro il 13 luglio 2020.

Questi sono i modelli promozionati delle smart TV Samsung:

QE65Q80TATXZT

QE65Q70TATXZT

QE65Q95TATXZT

QE65Q90TATXZT

QE55Q95TATXZT

QE55Q90TATXZT

QE75Q60TAUXZT

QE75Q70TATXZT

QE75Q90TATXZT

QE85Q70TATXZT

Per leggere i termini e le condizioni della promozione di Samsung, per registrare l’acquisto su Samsung Members e per richiedere i premi questa è la pagina su cui far riferimento.

