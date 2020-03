Oltre che come piattaforma autonoma che debutterà in Italia a partire dal 24 marzo, Disney+ arriverà anche all’interno di TIMVISION, il servizio di streaming offerto da TIM che con Disney vanta un rapporto storico consolidato.

La piattaforma di streaming del colosso americano sarà fruibile in esclusiva su TIMVISION per un periodo di circa un anno e l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare entro l’inizio della prossima settimana.

La piattaforma Over The Top di Disney si accinge a fare il suo ingresso in alcuni Paesi dell’Europa fra cui l’Italia, forte della sua offerta che include i suoi classici e quelli della Pixar, passando per i supereroi Marvel e la saga Star Wars, fino ai documentari di National Geographic.

La scorsa settimana è stata lanciata l’offerta annuale a prezzo scontato valida fino al 23 marzo che permette di abbonarsi a Disney+ per 1 anno a 59,99 euro anziché 69,99 euro, un’offerta che consente di ridurre il costo mensile a 4,99 euro al mese.