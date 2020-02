Dopo il notevole successo riscontrato con il remake di Resident Evil 2, Capcom non poteva lasciarsi sfuggire la ghiotta opportunità di pubblicare anche il remake di Resident Evil 3.

Capcom ha appena annunciato l’imminente arrivo della demo di Resident Evil 3 Remake, come accaduto per il remake del secondo capitolo della fortunata serie.

La demo di Resident Evil 3 Remake è ufficiale

Non bisognerà attendere l’uscita del gioco per provare un assaggio di Resident Evil 3 Remake, tuttavia Capcom al momento non ha rilasciato altre informazioni in merito, con la promessa di fornire ulteriori dettagli a breve.

E’ lecito aspettarsi una demo con un countdown di 30 minuti come in Resident Evil 2 Remake, che dovrebbe essere sufficiente per fugare i dubbi sulla bontà del titolo.

La data di uscita del remake di Resident Evil 3 è attualmente fissata per il 3 aprile 2020 su Xbox One, PC e PlayStation 4, ma per il momento non possiamo che aspettare nuove notizie da parte di Capcom.

L’immagine postata da Capcom mostra i protagonisti di Resident Evil 3 (Jill Valentine, Carlos Oliveira e Nemesis) sullo sfondo di una Raccon City ormai in preda a un’apocalisse zombie, tuttavia Resident Evil 3 Remake non sarà identico all’originale, che a suo tempo non piacque a tutti i giocatori appassionati della serie.