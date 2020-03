In questo particolare periodo in cui è di vitale importanza evitare di uscire di casa, i principali siti di e-commerce stanno moltiplicando le offerte per incentivare gli acquisti online. È il caso di eBay, che dopo aver lanciato un codice sconto destinato ai prodotti elettronici offre un altro sconto, valido stavolta per tutti i settori merceologici.

5 euro di sconto sugli acquisti eBay

Con una campagna email il colosso delle vendite online sta offrendo in queste ore un codice sconto del valore di 5 euro da utilizzare entro il 22 marzo sui propri acquisti. Lo sconto è visibile anche accedendo a eBay con il proprio account o aprendo l’app mobile, che vi mostrerà subito il codice sconto.

Non ci sono restrizioni da punto di vista delle categorie e la notizia più interessante è che il codice sconto è valido su qualsiasi acquisto dell’importo minimo di 5 euro. In questo modo potrete risparmiare fino al 100% del costo, fermo restando che il codice con interviene sugli eventuali costi di spedizione.

Non vi resta dunque che controllare la posta elettronica o provare ad accedere alla versione mobile di eBay, sia da smartphone Android che iOS, e verificare se avete ricevuto questa interessante promozione.