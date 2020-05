A oltre due anni di distanza dal lancio del DNS che, a suo tempo, prometteva già velocità e sicurezza, Cloudflare amplia la gamma con nuovi DNS dedicati alle famiglie.

I nuovi server DNS di Cloudflare

Per chi non la conoscesse, Cloudflare è una compagnia specializzata nella sicurezza internet, seconda solo a Google nel settore dei servizi DNS.

Per inciso, i DNS (acrnonimo di Domain Name System) sono una sorta di servizio che permette di digitare un indirizzo come “tuttotech.net” al posto dell’indirizzo IP del sito (una lunga serie di numeri) che ne contraddistingue le coordinate.

Fatta questa premessa, la novità cui accennavamo sta nel fatto che CloudFlare abbia annunciato in queste ultime ore l’ampliamento del suo servizio di DNS, con quello che chiama “1.1.1.1 for families“:

1.1.1.2 blocca i malware

blocca i malware 1.1.1.3 blocca malware e contenuti per adulti

I nuovi server DNS verranno poi corredati di ulteriori opzioni per creare whitelist e blacklist specifiche per determinati siti, dando la possibilità agli utenti di gestire meglio i blocchi impostati su categorie e orari specifici, con la funzione aggiuntiva di ottenere inoltre dei rapporti sull’utilizzo di internet della propria famiglia.

Configurazione dei nuovi DNS per le famiglie

Per installare e configurare i nuovi DNS di CloudFlare per le famiglie non c’è altro da fare che modificare due parametri nelle impostazioni del router o dei dispositivi domestici collegati: il DNS primario e il DNS secondario.

IPv4

Blocco malware:

DNS primario: 1.1.1.2

DNS secondario: 1.0.0.2

Blocco malware e contenuti per adulti:

DNS primario: 1.1.1.3

DNS secondario: 1.0.0.3

IPv6

Blocco malware:

DNS primario: 2606: 4700: 4700 :: 1112

DNS secondario: 2606: 4700: 4700 :: 1002

Blocco malware e contenuti per adulti

DNS primario: 2606: 4700: 4700 :: 1113

DNS secondario: 2606: 4700: 4700 :: 1003

Per maggiori informazioni al riguardo, qui trovate ulteriori dettagli al riguardo.

Potrebbe interessarti anche: Come cambiare DNS su smartphone e tablet Android