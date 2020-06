Lo staff di Sensor Tower ha pubblicato la classifica dei giochi mobile che a maggio 2020 hanno fatto registrare i ricavi più elevati.

Ebbene, il primo posto della classifica spetta a PUGB Mobile, forte di 226 milioni di dollari di ricavi (con una crescita del 41% rispetto al mese di maggio 2019), seguito da Honor of Kings con 204,5 milioni di dollari di ricavi (pari ad una crescita del 42% rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente). Da notare che entrambi i giochi sono realizzati dalla stessa software house, ossia Tencent.

La classifica prosegue con Roblox, Monster Stike, Coin Master, Three Kingdoms Strategic, Pokémon GO. Gardenscapes, Rise of Kingdoms e Fate/Grand Order.

I giochi mobile più redditizi su iOS e Android

Passando ai singoli store, quello di Apple vede al primo posto Honor of Kings, seguito da PUGB Mobile, Three Kingdoms Strategic, Roblox, Monster Strike, Knives Out, Fortnite, Pokémon GO e AFK Arena.

Sul Google Play Store, invece, il primo posto spetta a Coin Master, seguito da Lineage 2M, Monster Strike, Lineage M, Pokémon GO, Gardenscapes, Rise of Kingdoms, PUGB Mobile, Fate/Grand Order e Garena Free Fire.

Tra questi giochi ci sono anche i vostri titoli preferiti?