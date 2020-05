Chuwi CoreBox i5 è ufficiale: il nuovo mini PC è molto compatto, ma non lasciatevi troppo ingannare dalle apparenze perché al suo interno non mancano caratteristiche tecniche da “vero” PC desktop. Andiamo a scoprire tutti i dettagli rilasciati dalla casa cinese.

Ecco Chuwi CoreBox i5 con processore Intel, SSD e connettività completa

Chuwi CoreBox i5 è un mini PC compatto che gioca a fare il “grande”: progettato per occupare il minor spazio possibile (appena 2 litri e 805 grammi), non si fa comunque mancare caratteristiche tecniche interessanti.

Il nuovo sistema desktop compatto ospita al suo interno il processore Intel Core i5-5257u, 8 GB di memoria RAM LPDDR3 e 256 GB di SSD M.2 (con supporto all’espansione tramite HDD). Il processore i5 può spingersi fino alla frequenza di 3,1 GHz in modalità Turbo Boost, mentre lato GPU troviamo la soluzione integrata Intel Iris Graphics 6100, con supporto al decoding 4K e alle DirectX 12.

Compatto, ma completo dal punto di vista della connettività: il nuovo Chuwi CoreBox i5 offre due porte HDMI, 4 porte USB Type-A 3.0, due porte per il jack audio da 3,5 mm (una per il microfono e una per le cuffie), un connettore RJ45 per l’Ethernet, Wi-Fi Dual Band 802.11ac e Bluetooth. Tutto ciò è incluso in un case di metallo completo di ventola, che può essere posizionato sia in orizzontale sia in verticale a seconda delle esigenze.

Chuwi CoreBox i5 è già disponibile sul sito ufficiale del produttore e potrà essere acquistato dalle prossime settimane: purtroppo non sono ancora stati forniti data di uscita e prezzo ufficiale. Per maggiori dettagli potete consultare la pagina dedicata a questo link.

