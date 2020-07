Nelle prossime settimane il team di Google darà il via al rilascio di Chrome OS 84, versione che introduce alcune interessanti novità, a partire da una nuova applicazione chiamata Explore.

Si tratta di una soluzione studiata per ​​aiutare gli utenti a configurare e sfruttare al massimo il proprio computer e ciò vale sia per quelli più esperti che per chi si trova con un dispositivo Chrome OS per la prima volta.

Le novità di Chrome OS 84

​​A dire degli sviluppatori, Explore può essere considerata una versione evoluta di Get Help e, quando si accede a un Chromebook per la prima volta, questa nuova applicazione orienterà l’utente tra le varie funzionalità di Chrome OS più utili.

Tra le altre novità della versione 84 vi sono la possibilità di usare il tasto Panoramica per ridurre e vedere tutte le finestre aperte ed eseguire il multitasking attraverso le finestre, la possibilità di trascinare le finestre dallo schermo del Chromebook su un monitor esterno (e viceversa) e la possibilità di dividere in due lo schermo, in modo da aprire due documenti contemporaneamente.

Con tale versione, infine, arrivano nuovi emoji, la diffusione del sistema di etichettatura dei cookie SameSite, il blocco delle notifiche e delle richieste dei siti fastidiose ed una migliore gestione delle risorse.