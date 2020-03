Secondo quanto riferito dai dipendenti Apple a Bloomberg, ci sarà una quantità limitata di iPhone sostitutivi nel corso delle prossime due o quattro settimane a causa del Coronavirus.

Apple ha informato i suoi tecnici degli Apple Store che lo stock di iPhone sostitutivi sarà messo a dura prova per le prossime settimane per via dell’epidemia di Covid-19.

Alcuni Apple Store sono anche a corto di ricambi

Il rapporto evidenzia inoltre che alcuni shop Apple Store sono a corto anche di alcune singole parti di ricambio, il che potrebbe influire sui tempi necessari per le riparazioni degli iPhone, tuttavia Bloomberg afferma che Apple ha comunicato ai dipendenti che gli shop sono autorizzati a spedire gli iPhone sostitutivi ai clienti mano a mano che diventano disponibili, oppure a prestare gli iPhone fino all’arrivo di un’unità sostitutiva.

Bloomberg nota che anche le linee iPhone 11 e iPad Pro dell’azienda iniziano ad accusare delle carenze, ma se non altro Apple ha riaperto la maggior parte degli Apple Store con sede in Cina.

Questa carenza di iPhone sostitutivi segna un’altro effetto a catena che l’epidemia di coronavirus sta generando sulle industrie di tutto il mondo.

Il CEO di Apple Tim Cook ha recentemente affermato che l’offerta mondiale di iPhone sarebbe “temporaneamente limitata”, ma non era chiaro che gli effetti del Coronavirus avrebbero colpito anche i prodotti esistenti come gli iPhone sostitutivi.