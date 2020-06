Anche su Call of Duty Mobile arriva l’estate, parte oggi 19 giugno la “Midsummer Madness”, una promozione a tempo di cui i giocatori dello sparatutto di casa Activision potranno approfittare fino al 23 di questo mese.

Call of Duty Mobile: i contenuti esclusivi

L’evento offre contenuti unici guadagnabili ogni giorno sia per gli utenti Android sia per quelli iOS, nello specifico ecco una lista di quelli più interessanti:

Un’ armatura ispirata all’estate con una corona di fiori

ispirata all’estate con una corona di fiori Un’ immagine di un teschio ricoperto di fiori

di un teschio ricoperto di fiori Un pacifico prato estivo con fiori e un minaccioso teschio come biglietto da visita

Crediti di Call of Duty: Mobile

Per ottenere i contenuti a tema estivo i giocatori non dovranno far altro che collegarsi tutti i giorni per riscuoterli in modo totalmente gratuito, un motivo più che valido per tornare ad imbracciare la propria arma e gettarsi nella battaglia.

Call of Duty Mobile si configura come un’esperienza sparatutto in prima persona ispirata ai titoli principali della celebre saga, in particolare alla serie Modern Warfare e Black Ops, come si può facilmente evincere dal sito ufficiale del gioco.

Vi ricordiamo infine che il gioco ha appena inaugurato la Season 7 che ha introdotto molto importanti novità.