Activision ha deciso di rilasciare oggi la stagione 7 di Call of Duty Mobile denominata Radioactive Agent che include un corposo aggiornamento del popolare FPS per dispositivi mobili.

L’update introduce nuove mappe multigiocatore, nuove modalità di gioco e un ampliamento della mappa per la modalità battle royale.

Con questo aggiornamento la dimensione della mappa battle royale di Call of Duty Mobile è stata incrementata del 50% per accogliere 7 nuove zone tra le quali Black Market, Harbor e Sanitarium, inoltre sono stage aggiunte le nuove mappe multiplayer Tunisia e il Gulag di Call of Duty Warzone, il nuovo Battle Pass Agente Radioattivo, eventi stagionali e altro ancora.

Novità in Call of Duty Mobile stagione 7

Ecco l’elenco delle novità introdotte nella settima stagione di Call of Duty per dispositivi mobili:

Nuove modalità classiche di scontro

Nuova serie di uccisioni multiplayer Cluster Strike

Espansione della mappa Battle Royale

Nuovo boss (Il Macellaio)

Nuova classe Battle Royale (Smoke Bomber)

Nuovo veicolo (Tank)

Battle Pass Radioactive Agent

Nuovi personaggi (Ghost-Hazmat e Kreuger-Alchemist)

Nuove armi e oggetti

Nuova modalità Attack of the Undead (simile a Infetti di Modern Warfare)

Nuovi eventi (Settori radioattivi)

Sfide stagionali

Nuovo merchandise ora disponibile nel negozio

L’update porta anche vari aggiornamenti dell’interfaccia utente, stabilizzazione delle armi e ottimizzazione del gameplay.

Infine, segnaliamo che la seconda chance per la fase 1 e le iscrizioni per la fase 2 del torneo mondiale di Call of Duty Mobile inizieranno a Giugno.