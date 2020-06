Da Amazon arriva una nuova iniziativa in virtù della quale è possibile ottenere un buono sconto del valore di 7 euro, da spendere per i propri acquisti sulla piattaforma del colosso statunitense.

Come richiedere buono Amazon da 7 euro

Stando a quanto reso noto da Amazon, per ottenere il buono da 7 euro è sufficiente ricaricare il proprio conto di almeno 70 euro utilizzando una carta del circuito VISA entro il 23 agosto 2020; una volta effettuata, si riceverà una mail come notifica della ricezione del buono.

Il buono promozionale potrà essere usato solo per prodotti venduti e spediti da Amazon e non per libri, eBook, Kindle, Riviste, Prodotti digitali, Buoni regalo o Offerte di terzi. Per ulteriori informazioni su tale iniziativa e per ricaricare il saldo del proprio conto vi rimandiamo alla pagina dedicata.