Audible non ha bisogno di presentazioni: la piattaforma di Amazon dedicata ad audiolibri, podcast e non solo è già estremamente nota ed apprezzata dagli amanti del genere, ma adesso c’è un motivo in più per lasciarsi incuriosire: la nuova iniziativa promozionale (che fa il paio con quella su Amazon Hub) che permette di ottenere un buono del valore di 5 euro da spendere su Amazon.it e uno sconto sull’abbonamento allo scadere della prova gratuita.

Promozione Audible: in che cosa consiste e per chi vale

Se non siete mai stati iscritti ad Audible ma siete sempre stati curiosi di provare l’esperienza degli audiolibri, adesso non avete più scuse.

Come al solito, per i nuovi iscritti viene previsto da Amazon un periodo di prova gratuita della durata di 30 giorni, così da avere il tempo di calarsi nel mood e capire se effettivamente gli audiolibri – ma anche i podcast e le serie originali, per un totale di oltre 60.000 – possano rappresentare un passatempo interessante.

Ora, però, il colosso dell’e-commerce aggiunge un incentivo ulteriore per non farvi disattivare l’abbonamento allo scadere del periodo di prova: tutti i nuovi iscritti entro il 31 luglio 2020 che siano clienti Amazon Prime verranno omaggiati di un buono Amazon da 5 euro e usufruiranno di uno sconto del 20% sull’abbonamento Audible per 12 mesi, per una spesa che diventa così di 7,99 euro al mese. Naturalmente sono previsti Termini e condizioni da rispettare puntualmente per ottenere questi vantaggi e li potete consultare nella pagina dedicata a questo link.

Se, invece, non siete mai stati iscritti ad Audible e volete attivare la prova gratuita per ottenere anche i vantaggi citati al termine della stessa, ecco il link a cui potete fare riferimento:

Attiva Audible per ottenere sconto del 20% e buono Amazon da 5 euro

Avete mai provato Audible? Ritenete che quella degli audiolibri sia un’esperienza interessante? Fatecelo sapere nel box dei commenti.

