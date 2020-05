Nel campo dell’audio di un certo livello, l’azienda Bang & Olufsen è fra quelle riconosciute come fra le migliori sul mercato. I sistemi audio dell’azienda sono caratterizzati da un design unico e ricercato, oltre che da un sistema di riproduzione audio di alto livello. In queste ore la compagnia presenta Beosound A1 2020, ovvero la seconda generazione dell’iconico speaker Bluetooth portatile.

Specifiche Bang & Olufsen Beosound A1

Proprio come il modello originale, Bang & Olufsen Beosound A1 2020 è caratterizzato da un design raffinato, curato, portatile e robusto. La struttura a forma di saponetta è caratterizzata da una vistosa griglia superiore – la superficie di sfogo per la diffusione audio – e da un comodo laccio in pelle per trasportarlo facilmente in giro.

Sono molte le novità offerte dalla seconda generazione di Beosound A1. Come sottolinea Christoffer Østergaard Poulsen, Vice Presidente della compagnia, “il nostro primo A1 è stato amato dai clienti per la sua combinazione di design minimalista, portabilità, suono potente e il vivavoce incorporato che rendeva facile e divertente parlare con amici e familiari. Il nuovo Beosound A1 si basa su queste caratteristiche migliorandole in ogni piccolo particolare“.

Infatti, Beosound A1 2020 è adesso completamente impermeabile ad acqua e polvere, dispone di una batteria capace di garantire un’autonomia di 18 ore ad alto volume e fino a 48 ore a volume moderato, una nuova interfaccia utente più semplice e immediata da utilizzare grazie alla presenza di tasti più grandi e definiti, e la presenza di Amazon Alexa, una novità molto interessante per uno speaker solo Bluetooth.

Oltre ad essere più leggero del 7% rispetto alla prima generazione, il nuovo modello è più basso di 0,85 mm. L’indicatore LED è stato spostato nella parte superiore dello speaker, mentre gli speaker interni sono stati riprogettati per offrire un suono a 360° ancora più avvolgente. Il sistema audio si basa su un mid woofer a cono in alluminio da 3,5 pollici, un tweeter a cupola di seta da 3/4 e un DPS alimentato da una coppia di amplificatori classe D da 30 W.

Grazie alla tecnologia Far Field e al modulo Bluetooth 5.1, l’assistente digitale di Amazon può essere attivato anche ad una distanza di 5 metri e può restare a disposizione dell’utente per 3 ore di fila anche con lo speaker spento. Bang & Olufsen Beosound A1 di seconda generazione integra tre microfoni per gestire la controparte vivavoce, mentre il supporto a Microsoft Swift Pair e Google Fast Pair garantisco allo speaker di poter essere utilizzato anche per conferenze telefoniche aziendali.

Prezzo Bang & Olufsen Beosound A1

La compagnia ci informa che Beosound A1 è disponibile online da oggi 14 maggio 2020 e presso alcuni rivenditori selezionati. Lo speaker Bluetooth arriva nelle colorazioni Black Anthracite e Grey Mist al prezzo di 250 euro.

Potrebbe interessarti anche: migliori speaker Bluetooth