Lo scorso anno Apple ha deciso di introdurre il nome iPadOS per la versione del suo sistema operativo mobile dedicata agli iPad e qualcosa di simile potrebbe avvenire nel 2020 per quella destinata a girare sul melafonino, che potrebbe essere chiamata iPhoneOS.

Almeno ciò è quanto ha svelato Jon Prosser nelle scorse ore attraverso un conciso messaggio su Twitter e una sorta di conferma è arrivata da Max Weinbach, secondo il quale anche iPhone potrebbe cambiare nome e divenire Apple Phone.

Apple potrebbe annunciare iPhoneOS già tra qualche giorno

Se quest’ultima anticipazione al momento ci pare poco verosimile, in quanto l’enorme successo del melafonino sin dal suo lancio sconsiglia di cambiare nome e creare negli utenti meno esperti confusione, quella relativa ad iOS appare invece piuttosto credibile.

Del resto, il colosso di Cupertino adotta già questo tipo di denominazioni per gli altri suoi sistemi operativi: macOS (computer), iPadOS (tablet), watchOS (smartwatch) e tvOS (TV).

Probabilmente l’annuncio del nuovo nome verrà fatto in occasione dell’attesa Worldwide Developers Conference 2020, in programma per lunedì 22 giugno. Staremo a vedere.