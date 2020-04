Apple iPhone SE, il nuovo smartphone “economico” dell’azienda di Cupertino, ha catturato l’attenzione di appassionati e non dopo il suo annuncio; uno smartphone chiacchierato, ritenuto da alcuni una furba mossa da parte di Apple e da altri una sorta di truffa all’utenza. Ma come è fatto questo nuovo iPhone SE? Scopriamolo insieme in un video teardown.

Apple iPhone SE è davvero troppo simile a iPhone 8

Questo tipo di video permette di vedere come uno smartphone è fatto all’interno, seguendo l’intero processo di smontaggio; Apple iPhone SE è, in questo caso, messo vicino ad un iPhone 8, dispositivo che ha moltissimo in comune con il nuovo arrivato.

Ma cosa può avere in comune un iPhone 8 del 2017 con un nuovo iPhone fiammante del 2020, come il nuovo iPhone SE? Molto, forse troppo, così tanto da giustificare che alcuni si sentano quasi “presi in giro” da Apple, che lo propone al prezzo base di 499 Euro.

Sì, perché inserendo la scheda madre (che calza alla perfezione) e la batteria (solo per una questione di connettori) di iPhone 8 in iPhone SE, beh, quest’ultimo si accende e sembra funzionare (per buona parte); avete letto bene: ciò significa che molti dei componenti di iPhone SE sono gli stessi di iPhone 8.

Di certo Apple sa come si fanno gli affari, ed è probabilmente l’unica azienda del settore che potrebbe permettersi di lanciare un nuovo dispositivo con così tante somiglianze rispetto ad un modello del 2017, giocandosela solamente su alcuni miglioramenti (come accaduto al processore).

iPhone SE è geniale, ma per Apple o per gli utenti?

La parola passa quindi a voi: dopo due settimane dalla presentazione di Apple iPhone SE, cosa ne pensate di questo nuovo smartphone?