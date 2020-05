Dell’applicazione IO, dedicata ai servizi pubblici sia nazionali che locali, vi avevamo già parlato in modo più approfondito in un nostro precedente articolo (lo trovate alla fine di questo), oggi però andiamo a scoprire una novità che potrebbe rivelarsi particolarmente comoda e che attiene al bollo auto.

Per coloro che non lo sapessero, IO è l’applicazione voluta dal Governo italiano e sviluppata sotto la guida del Team per la Trasformazione Digitale al fine di introdurre un cambiamento molto importante nel modo in cui i cittadini si rivolgono alla Pubblica Amministrazione.

IO: ecco il promemoria per non dimenticarsi del bollo auto

Naturalmente, l’utilità di IO riguarda sia la fruizione di servizi pubblici che pagamento che il cittadino è tenuto ad effettuare ed è proprio a questo secondo aspetto che si riferisce l’interessante novità di cui parliamo oggi.

A partire da oggi, infatti, per effetto della collaborazione con l’ACI, l’utente riceverà automaticamente un promemoria per il rinnovo imminenete del bollo auto, così da non doversi più preoccupare di ricordarsi della scadenza.

Come potete vedere dallo screenshot riportato qui sotto, l’applicazione IO può inviare il promemoria all’utente sia mediante una comunissima notifica push sul dispositivo mobile sia via e-mail.

La nuova funzione di IO è disponibile fin da subito per tutti i cittadini italiani – a patto che la scadenza non sia inferiore a un mese dalla data di registrazione su IO del nuovo utente. Per sfruttarla non occorre fare altro che installare l’applicazione IO sul proprio smartphone ed effettuare il primo login mediante SPID oppure CIE (Carta d’Identità Elettronica).

Una volta arrivato il promemoria, l’utente potrà provvedere al pagamento del bollo auto tramite ACI e PagoPA, mediante carte di credito, carte prepagate, Bancomat, PayPal e SatisPay.

La disponibilità di nuovi servizi in IO è segnalata da un classico badge di notifica numerato sull’icona del tab Servizi.

Dove scaricare IO

IO è liberamente scaricabile da tutti i cittadini tramite il Google Play Store e l’App Store.

Download IO dal Play Store

Download IO dall’App Store