Si terrà in diretta streaming l’attesissimo concerto Pasquale di Andrea Bocelli, oggi 12 aprile 2020 alle ore 19:00. Il tenore e cantante lirico di fama mondiale ha scelto la piattaforma video streaming più famosa per diffondere il suo messaggio fatto di parole e melodie intitolato “Music for Hope”.

“Nel giorno in cui celebriamo la fiducia in una vita che trionfa, sono onorato e felice di rispondere ‘Sì’ all’invito della Città e del Duomo di Milano. Credo nella forza di pregare insieme; Credo nella Pasqua cristiana, un simbolo universale di rinascita di cui tutti hanno bisogno, che siano credenti o no. Grazie alla musica, trasmessa in streaming dal vivo, unendo milioni di mani giunte di tutto il mondo, abbracceremo questo cuore pulsante della Terra ferita. La generosa, coraggiosa, proattiva Milano e tutta l’Italia saranno di nuovo, e molto presto, un modello vincente, motore di un rinascimento che tutti auspichiamo”

È con queste parole che Andrea Bocelli invita tutti questa sera ad ascoltarlo, in diretta dal Duomo di Milano, un Duomo che per l’occasione sarà ovviamente deserto, a causa della situazione emergenziale dettata dal Coronavirus, ma che al contempo si riempirà della voce del cantane lirico più apprezzato al mondo.

Dove vedere il concerto pasquale di Andrea Bocelli

L’appuntamento è fissato per oggi 12 aprile 2020 alle ore 19:00 in evento live su YouTube. Sarà così trasmesso in streaming gratuitamente affinché milioni di persone da tutto il mondo possano apprezzare il repertorio in programma.

Organizzatori del concerto di Andrea Bocelli al Duomo di Milano

L’evento è stato organizzato dal Comune di Milano e dalla Veneranda Fabbrica del Duomo, prodotto da Sugar Music e Universal Music Group, grazie al contributo di YouTube. Andrea Bocelli, con la Fondazione che porta il suo nome, è attualmente coinvolto in una campagna di emergenza COVID-19. Tale fondazione ha avviato una raccolta fondi per aiutare gli ospedali ad acquistare tutta la strumentazione e le attrezzature necessarie per proteggere il proprio personale medico. È possibile effettuare una donazione tramite la campagna GoFundMe.

Il concerto è completamente gratis, insomma un dono alla popolazione italiana e non solo da parte del cantante lirico.