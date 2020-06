Se avete deciso di fare un acquisto su Amazon, abbiamo una buona notizia per voi: è in corso, infatti, una promozione in virtù della quale è possibile usufruire di un buono sconto di 5 euro. Stando a quanto si legge sul sito della popolare piattaforma e-commerce, possono usufruire di tale promozione i clienti Amazon che sono stati informati via email o attraverso pubblicità mirata sul suo sito web.

Come usufruire del buono sconto da 5 euro di Amazon

Ad ogni modo, i clienti possono verificare la possibilità di beneficiare della promozione cliccando su questo link e, se idonei, potranno visualizzare le informazioni sulla promozione e i relativi termini e condizioni. L’account è abilitato se l’utente visualizza il seguente messaggio: “Aggiungi il codice SCONTO5EUR al momento dell’ordine e ricevi un buono sconto da 5€ da utilizzare sul tuo prossimo ordine di valore pari o superiore a 25€”.

In tal caso, sarà sufficiente inserire nel carrello prodotti (devono essere tra quelli venduti e spediti da Amazon e non fra quelli esclusi dalla promozione) per un valore di almeno 25 euro e inserire il suddetto codice sconto nella casella dedicata ai codici promozionali all’interno della pagina di pagamento. Tale promozione termina il 5 luglio 2020 o all’esaurimento dei codici disponibili, che sono solamente 10.000.