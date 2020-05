Il team di Amazon ha dato il via al rilascio di un aggiornamento per l’app Amazon Prime Video dedicata alle Smart TV, introducendo qualche interessante novità.

L’update in questione, disponibile anche in Italia, porta con sé delle piccole modifiche grafiche all’interfaccia, studiate per rendere più piacevole l’esperienza di utilizzo del servizio e migliorare la leggibilità dei contenuti.

Le novità di Amazon Prime Video su Smart TV

Con questo aggiornamento viene anche introdotta la possibilità di cambiare lingua e sottotitoli senza interrompere la visione del film o della serie TV in riproduzione. Inoltre, è anche possibile regolare lo stile e la dimensione del testo, così da adattarli alle proprie esigenze.

Tra le altre novità troviamo le stagioni delle serie TV direttamente visibili sotto il carosello degli episodi e la possibilità di regolare le impostazioni dei sottotitoli nel browser senza andare nelle impostazioni generali.

Pare che questa nuova versione di Amazon Prime Video sia già arrivata sulle Smart TV basate su Tizen mentre ancora non sia disponibile su quelle basate su Android TV (ma dovrebbe esserlo nel giro di pochi giorni).

Al momento, invece, non sembra vi siano novità per l’applicazione mobile di Amazon Prime Video.

