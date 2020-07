Come abbiamo già trattato alcuni mesi fa su queste pagine, la data di Amazon Prime Day 2020 potrebbe essere molto più lontana di quanto immaginassimo per colpa della pandemia in corso del Coronavirus. In queste ore, però, il colosso americano annuncia alcune importanti novità per quanto riguarda questo importante evento atteso ogni anno da milioni di utenti in tutto il mondo.

Amazon Prime Day parte dall’India

Amazon Prime Day 2020 partirà dall’India nelle giornate del 6 e 7 agosto, con il resto degli altri mercati (quindi anche quello italiano) entro fine anno. L’azienda non si è voluta sbilanciare su quando l’evento sarà live anche negli altri paesi, ma le ultime informazioni condivise in rete parlano del 5 ottobre come data utile per l’avvio di Amazon Prime Day in Italia.

È molto probabile che Amazon non voglia avvicinare troppo le date di lancio del Prime Day e del Black Friday 2020 previsto entro fine novembre, pertanto potrebbe essere molto probabile che la prima settimana di ottobre possa essere effettivamente quella papabile per l’avvio del Prime Day in Italia, sebbene non sia stata assolutamente confermata dall’azienda.

Ecco nel dettaglio la nota rilasciata da Amazon circa l’inizio scaglionato del Prime Day 2020: “Negli ultimi cinque anni, Prime Day è diventato una ricorrenza speciale e il periodo migliore per i clienti Prime per acquistare offerte incredibili sia per loro stessi, sia per gli amici sia per la famiglia – e ogni anno non vediamo l’ora che arrivi questo momento. Quest’anno organizzeremo il Prime Day più tardi del solito, garantendo la sicurezza dei nostri dipendenti e supportando i nostri clienti e i nostri partner commerciali. Siamo entusiasti del fatto che i clienti Prime in India potranno vedere le opportunità di risparmio nelle date 6-7 agosto e che i clienti di tutto il mondo potranno godersi il Prime Day entro la fine dell’anno. Non vediamo l’ora di condividere presto maggiori dettagli“.