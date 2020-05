Come un fulmine a ciel sereno, in queste ore Amazon annuncia che il prossimo 30 giugno 2020 chiuderà ufficialmente il servizio di spesa Amazon Pantry. Questo, molto famoso e utilizzato per l’acquisto di beni di prima necessità, cura della persona e tanto altro, non sarà più disponibile ma continueranno ad esserlo i prodotti un tempo inseriti solo all’interno del servizio di spesa su Amazon.

Amazon Pantry chiude il 30 giugno 2020

Il colosso dell’eCommerce non ha rilasciato una spiegazione ufficiale circa la volontà di chiudere Amazon Pantry, ma ha invece pubblicato una breve sezione FAQ in cui è possibile apprendere alcuni cambiamenti in corso. Nello specifico, a partire dalle 23:59 del 30 giugno, “la maggior parte degli articoli più venduti su Amazon Pantry sarà presto disponibile su Amazon.it con una consegna più rapida e nessun valore minimo d’ordine, insieme a migliaia di altri articoli per la spesa già disponibili“.

Il servizio resterà ovviamente attivo fino al giorno stesso della chiusura, con gli articoli evidentemente consegnati secondo i termini garantiti fino ad oggi da Amazon Pantry. Tutti i prodotti fino ad oggi distribuiti tramite la piattaforma verranno mano mano aggiunti all’interno delle seguenti categorie: