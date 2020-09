Avete tempo ancora qualche giorno per sfruttare la promozione Amazon che permette di ottenere un buono sconto da 5 euro attraverso Amazon Hub: averlo è molto semplice, a patto di essere tra i clienti selezionati dalla compagnia. Ecco cosa dovete fare.

Come ricevere buono sconto da 5 euro con Amazon Hub

Amazon Hub è un servizio che consente di ricevere gli acquisti effettuati su Amazon in appositi centri di ritiro denominati Locker o Counter, invece che presso il domicilio; utile nel caso spesso non ci sia a casa nessuno a ritirare i pacchi portati dal corriere.

Il buono sconto da 5 euro viene regalato agli utenti Amazon selezionati, ossia quelli che abbiano ricevuto l’offerta per e-mail o tramite notifica push da Amazon stessa. Come fare per ricevere il codice?

Come prima cosa vi consigliamo di individuare un punto di ritiro Amazon Hub Locker o Amazon Hub Counter vicino a voi, in modo da non dovervi spostare troppo. A questo punto non vi resta che completare e ritirare il primo ordine Amazon Hub di almeno 20 euro entro le 23:59 del 16 settembre 2020. Il buono sconto da 5 euro vi verrà recapitato tramite e-mail entro due settimane dalla data dell’ordine e sarà utilizzabile per acquisti di almeno 20 euro di prodotti venduti e spediti da Amazon: basterà incollarlo all’interno del campo dedicato ai codici promozionali.

Per maggiori informazioni e per verificare di essere idonei a ricevere il buono sconto da 5 euro Amazon Hub potete recarvi a questa pagina. Se non sapete come usare il coupon potete seguire il nostro canale Telegram Prezzi.tech.