Si chiama Alexagate ed è la soluzione studiata per consentire agli utenti di impedire ad Amazon Echo di registrare tutto ciò che sente in casa, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per poi archiviarlo nel cloud storage di Amazon.

In tanti, infatti, sono preoccupati dalla possibilità che lo smart speaker di Amazon possa registrare anche conversazioni che vorrebbero restassero riservate e Alexagate potrebbe essere proprio ciò che fa al caso loro.

Come funziona Alexagate

Premettiamo che questa soluzione va a “rovinare” quello che è il design curato sin nei minimi particolari di Amazon Echo attraverso un dispositivo che va posizionato sopra lo smart speaker ma è questo il prezzo da pagare se si vuole salvaguardare la propria privacy.

Dal punto di vista tecnico, questa soluzione “blocca” il sistema di ascolto continuo dello smart speaker di Amazon utilizzando sette altoparlanti ad ultrasuoni, in modo che non possa rilevare ciò che viene detto nelle sue vicinanze.

Per attivare il sistema di blocco (o per disattivarlo) sono sufficienti 3 battiti di mani.

Alexagate supporta la maggior parte degli speaker Amazon Echo ed ha un costo di 99 dollari. Per ulteriori informazioni vi rimandiamo al sito ufficiale.