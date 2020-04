Stiano pronti i possessori di Xiaomi Mi Band 4, è in arrivo il firmware contraddistinto dalla versione 1.0.9.48 che porta con sé alcune novità interessanti. Una in particolare era particolarmente attesa da coloro che preferiscono sfruttare i dati raccolti in app diverse da Mi Fit ed in passato hanno posseduto una delle generazioni precedenti della band.

Xiaomi Mi Band 3 ad esempio consentiva l’esportazione dei dati sulla frequenza cardiaca su altre applicazioni dedicate al fitness, ma l’azienda di Pechino per qualche ragione ha deciso di eliminare questa possibilità sulla Xiaomi Mi Band 4. Che finalmente torna a bordo del firmware 1.0.9.48, già disponibile per alcuni dei clienti indiani e vietnamiti, permettendo l’esportazione anche sull’app Salute di Apple.

L’aggiornamento però arriverà pian piano anche dalle nostre parti, per cui attendetevi novità nelle prossime ore. In aggiunta all’esportazione dei dati sul ritmo cardiaco, l’aggiornamento in parallelo di Mi Fit alla versione 1.1.0 introduce una riprogettazione delle impostazioni tramite cui dare una valutazione alle watch faces presenti sullo store.

Per incrementare le chance di ricevere in tempi rapidi il nuovo firmware per Xiaomi Mi Band 4 conviene controllare che l’app Mi Fit sia aggiornata alla versione più recente tramite Play Store o App Store. Noi non abbiamo ancora ricevuto nulla. Voi? Fateci sapere nei commenti.