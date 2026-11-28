Garmin ha recentemente annunciato i nuovi aggiornamenti software e delle funzionalità del quarto trimestre 2026 per molti dei suoi smartwatch e sportwatch più recenti, come Venu X1, Venu 4, vivoactive 6, i Forerunner 70, 170, 570 e 970, i modelli delle gamme Fenix 8 e Fenix 9 e non solo.

Alle novità per gli smartwatch si aggiungono anche svariate novità per coloro che sfruttano i ciclocomputer dell’azienda elvetico-statunitense. Sostanzialmente si tratta di una sorta di recap del contenuto degli aggiornamenti software che fungono da “major update” e la cui distribuzione su tutti i modelli supportati è stata avviata da pochi giorni. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Garmin: ufficiale l’aggiornamento del Q4 2026

Come anticipato in apertura, Garmin ha recentemente annunciato alcuni aggiornamenti delle funzionalità per smartwatch e ciclocomputer selezionati, affidandosi a un documento per riepilogare (e spiegare) il contenuto dei nuovi major update che sono in fase di distribuzione sui modelli supportati a partire da fine agosto.

Nell’ambito del nostro impegno costante per migliorare i nostri prodotti e offrire funzionalità avanzate agli utenti esistenti, siamo lieti di annunciare il prossimo aggiornamento per smartwatch e ciclocomputer. L’aggiornamento introduce funzionalità migliorate e nuove caratteristiche per una varietà di prodotti per il fitness e le attività all’aperto. Gli aggiornamenti software gratuiti sono già in fase di distribuzione e continueranno nelle prossime settimane. I clienti possono aggiornare il proprio smartwatch o ciclocomputer attivando gli aggiornamenti automatici dai rispettivi dispositivi.

Modelli che supportano l'aggiornamento del Q4 2026: Smartwatch Garmin Venu X1 Venu 4 vivoactive 6 D2 Air X15 Instinct 3 Instinct E Instinct Crossover AMOLED

Sportwatch Garmin Forerunner 70 Forerunner 170 Forerunner 170 Music Forerunner 570 Forerunner 970

Gamma Garmin per le attività ricreative outdoor Fenix 8 e Fenix 8 Pro Tactix 8 Quatix 8 e Quatix 8 Pro D2 Mach 2 e D2 Mach 2 Pro Fenix E Enduro 3 Fenix 9 e Fenix 9 Pro MARQ Gen 3 Enduro 4

Ciclocomputer Garmin Edge 540/840/1040 Edge MTB/550/850/1050 Edge 1060



Ecco le nuove funzioni che arrivano con l’aggiornamento

Di seguito riportiamo in breve le nuove funzioni che fanno parte dell’aggiornamento del Q4 2026 sia per gli smartwatch Garmin che (soprattutto) per i ciclocomputer, mentre in fondo riportiamo la tabella riassuntiva con i modelli che ricevono queste novità.

Profili “Cane” e attività dedicate – Garmin ha introdotto il tracciamento specifico per gli amici a quattro zampe; tramite l’app Connect, gli utenti possono creare un profilo dedicato al proprio cane e taggarlo nelle sessioni sportive; i dispositivi compatibili integrano profili di allenamento specifici (ad esempio la corsa con il proprio cane).

– Garmin ha introdotto il tracciamento specifico per gli amici a quattro zampe; tramite l’app Connect, gli utenti possono creare un profilo dedicato al proprio cane e taggarlo nelle sessioni sportive; i dispositivi compatibili integrano profili di allenamento specifici (ad esempio la corsa con il proprio cane). Mappe riprogettate per corsa e camminata – La visualizzazione cartografica dedicata a podisti ed escursionisti riceve un restyling grafico mirato a migliorare l’esperienza d’uso; le mappe per le attività a piedi mettono in risalto sentieri e percorsi con una grafica più pulita e più facilmente leggibile anche durante l’attività fisica.

– La visualizzazione cartografica dedicata a podisti ed escursionisti riceve un restyling grafico mirato a migliorare l’esperienza d’uso; le mappe per le attività a piedi mettono in risalto sentieri e percorsi con una grafica più pulita e più facilmente leggibile anche durante l’attività fisica. Navigazione da punti di interesse condivisi – Gli utenti Garmin possono selezionare un luogo (tramite pin) o un punto di interesse su Google Maps (da Android) o su Apple Maps (da iPhone) e condividerlo direttamente con il ciclocomputer che elaborerà un percorso ottimizzato per bicicletta.

– Gli utenti Garmin possono selezionare un luogo (tramite pin) o un punto di interesse su Google Maps (da Android) o su Apple Maps (da iPhone) e condividerlo direttamente con il ciclocomputer che elaborerà un percorso ottimizzato per bicicletta. Integrazione dell’app Garmin Messenger sui ciclocomputer – I ciclocomputer Edge MTB, Edge 550, Edge 850 e Edge 1050 ricevono il supporto all’app per la messaggistica dell’azienda elvetico-statunitense; sfruttando lo smartphone connesso, gli utenti possono inviare messaggi di testo verso altri dispositivi Garmin compatibili o verso lo smartphone di amici e familiari.

– I ciclocomputer Edge MTB, Edge 550, Edge 850 e Edge 1050 ricevono il supporto all’app per la messaggistica dell’azienda elvetico-statunitense; sfruttando lo smartphone connesso, gli utenti possono inviare messaggi di testo verso altri dispositivi Garmin compatibili o verso lo smartphone di amici e familiari. Potenziamento delle funzioni di gruppo – L’esperienza di pedalata in condivisione guadagna la possibilità di accedere velocemente alle sessioni GroupRide presenti nelle vicinanze, consentendo agli utenti la condivisione della poszione in tempo reale e tanto altro; arrivano anche nuovi premi e titoli simbolici.

– L’esperienza di pedalata in condivisione guadagna la possibilità di accedere velocemente alle sessioni GroupRide presenti nelle vicinanze, consentendo agli utenti la condivisione della poszione in tempo reale e tanto altro; arrivano anche nuovi premi e titoli simbolici. Nuove opzioni per Garmin Cycling Coach – La piattaforma di coaching virtuale dell’azienda espande la propria offerta verso i ciclisti amatoriali e principianti con l’introduzione del piano “Challenger” che include allenamenti guidati basati sulla frequenza cardiaca per permettere una preparazione graduale anche senza l’obbligo di utilizzare misuratori di potenza.

Come aggiornare smartwatch e sportwatch Garmin

Per aggiornare gli smartwatch e gli sportwatch dell’azienda elvetico-statunitense, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso. Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è possibile: