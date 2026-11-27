Il Black Friday di Tineco entra ufficialmente nel vivo con una delle promozioni più attese della stagione. Il celebre marchio globale, parte del gruppo ECOVACS e punto di riferimento assoluto nel settore delle soluzioni smart per la pulizia domestica, ha inaugurato una ricca campagna di sconti valida fino al prossimo 30 novembre. Tra i dispositivi di punta che catalizzano l’attenzione degli utenti spicca la nuovissima FLOOR ONE S9 Artist Steam Pro, una lavapavimenti evoluta che combina in un’unica passata l’azione di aspirazione, lavaggio ad acqua pulita e la forza igienizzante del vapore ad alta temperatura. In occasione di questa anteprima Black Friday, il prezzo di listino scende da 849€ a 629€, garantendo un risparmio concreto di ben 220€ sfruttabile sia su Amazon sia direttamente sullo store ufficiale del produttore.

La filosofia “Clean Less, Live More” e i quattro pilastri Tineco

L’intera offerta promozionale presentata per questo Black Friday non si limita a proporre sconti di prezzo, ma si inserisce all’interno della visione strategica “Clean Less, Live More” promossa da Tineco. L’obiettivo dichiarato del brand è trasformare radicalmente la percezione delle faccende domestiche, alleggerendo la gestione quotidiana e rendendo la pulizia degli ambienti un’attività fluida, immediata e decisamente meno gravosa. Questo approccio innovativo si fonda su quattro pilastri fondamentali progettati per migliorare la qualità della vita tra le mura domestiche:

Meno fatica: grazie al supporto di sistemi avanzati basati sull’intelligenza artificiale, alle funzioni intelligenti che calibrano automaticamente le prestazioni in base al livello di sporco rilevato e a un design ergonomico reclinabile a 180 gradi, muoversi tra gli ambienti e raggiungere i punti più difficili (come lo spazio sotto i letti o i mobili bassi) diventa un’operazione semplice e priva di sforzi fisici eccessivi.

grazie al supporto di sistemi avanzati basati sull’intelligenza artificiale, alle funzioni intelligenti che calibrano automaticamente le prestazioni in base al livello di sporco rilevato e a un design ergonomico reclinabile a 180 gradi, muoversi tra gli ambienti e raggiungere i punti più difficili (come lo spazio sotto i letti o i mobili bassi) diventa un’operazione semplice e priva di sforzi fisici eccessivi. Meno stress da sporco: l’impiego sinergico di sensori di precisione, una potenza di aspirazione elevata, flussi continui di vapore ad alta temperatura e tecnologie di lavaggio del rullo con sola acqua pulita permette di fronteggiare residui alimentari, macchie ostinate e imprevisti domestici estemporanei senza spezzare il ritmo della giornata.

l’impiego sinergico di sensori di precisione, una potenza di aspirazione elevata, flussi continui di vapore ad alta temperatura e tecnologie di lavaggio del rullo con sola acqua pulita permette di fronteggiare residui alimentari, macchie ostinate e imprevisti domestici estemporanei senza spezzare il ritmo della giornata. Meno lavoro dopo la pulizia: uno dei grandi limiti dei tradizionali sistemi di pulizia è rappresentato dalle operazioni di manutenzione post-utilizzo. Tineco azzera questo problema integrando cicli di autopulizia avanzati, sistemi di asciugatura termica e basi di ricarica studiate appositamente per ridurre al minimo l’intervento umano al termine della sessione.

uno dei grandi limiti dei tradizionali sistemi di pulizia è rappresentato dalle operazioni di manutenzione post-utilizzo. Tineco azzera questo problema integrando cicli di autopulizia avanzati, sistemi di asciugatura termica e basi di ricarica studiate appositamente per ridurre al minimo l’intervento umano al termine della sessione. Meno pensieri dopo l’acquisto: l’esperienza utente non si esaurisce al momento della transazione; il marchio accompagna la clientela attraverso guide intuitive, programmi dedicati e un servizio di assistenza post-vendita strutturato per garantire serenità e longevità al dispositivo nel corso degli anni.

FLOOR ONE S9 Artist Steam Pro: specifiche tecniche e tecnologia FlashDry

Entrando nel dettaglio tecnico, la FLOOR ONE S9 Artist Steam Pro rappresenta lo stato dell’arte per quanto riguarda la pulizia dei pavimenti duri. Il dispositivo è equipaggiato con una suite di sensori intelligenti in grado di analizzare in tempo reale il grado di sporcizia della superficie calpestata, regolando automaticamente la potenza del motore, il flusso d’acqua e la generazione di vapore ad alta temperatura. Questo sistema di erogazione termica si rivela determinante per sciogliere lo sporco grasso, le incrostazioni e le macchie più ostinate senza la necessità di ricorrere a detergenti chimici aggressivi.

Un altro punto di forza assoluto del modello è rappresentato dal sistema FlashDry per la manutenzione automatica del rullo. Al termine delle pulizie, posizionando la lavapavimenti sulla sua base, si attiva un ciclo combinato di lavaggio profondo con acqua pulita seguito da un’asciugatura a caldo ad alta temperatura. Tale processo elimina completamente l’umidità residua, previene la proliferazione batterica e impedisce la formazione di cattivi odori, trasformando la manutenzione in un’operazione completamente autonoma.

In sintesi, i dati chiave del prodotto e dell’offerta Black Friday:

Tipologia di dispositivo: Lavapavimenti senza fili multifunzione con aspirazione, lavaggio e vapore ad alta temperatura

Lavapavimenti senza fili multifunzione con aspirazione, lavaggio e vapore ad alta temperatura Prezzo di listino ufficiale: 849€

849€ Prezzo promozionale Black Friday: 629€

629€ Vantaggio extra su Amazon: Possibilità di applicare il codice coupon TINECOBFIT per ottenere un ulteriore 6% di sconto sul prezzo in offerta

Possibilità di applicare il codice coupon per ottenere un ulteriore 6% di sconto sul prezzo in offerta Sistema di manutenzione: Autopulizia e asciugatura termica automatica FlashDry

Autopulizia e asciugatura termica automatica FlashDry Canali di acquisto: Disponibile su Amazon e sullo store online ufficiale Tineco

La storia e i traguardi globali di Tineco

Fondata nel 1998 in seguito al lancio del suo primissimo aspirapolvere, Tineco ha saputo conquistare una posizione di assoluta leadership tecnologica nel corso degli anni. Una pietra miliare fondamentale si è registrata nel 2019, anno in cui l’azienda ha introdotto sul mercato globale il primo aspirapolvere intelligente in assoluto, inaugurando una nuova era per il settore degli elettrodomestici smart.

Oggi il marchio vanta una community in costante espansione che supera i 23 milioni di utenti attivi ed è presente in circa 30 paesi in tutto il mondo. La crescita costante e il successo internazionale confermano la validità della filosofia aziendale: semplificare la vita domestica attraverso l’innovazione tecnologica continua e la ricerca costante di soluzioni intelligenti a misura d’uomo.

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