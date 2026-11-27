Perché spendere 479€ quando una console appena rinnovata, pensata per rispettare le nuove regole europee sulla riparabilità, può costare molto meno? Nintendo Switch 2 V2 mantiene la stessa potenza grafica e lo stesso schermo da 120 Hz della versione standard, ma introduce una novità che cambia il modo di pensare alla manutenzione delle console: la batteria sostituibile dall’utente. Un dettaglio tecnico che, unito a uno sconto importante disponibile in queste ore, merita sicuramente attenzione. Vediamo come approfittarne.

Nintendo Switch 2 V2, la console che si ripara da sola

Il cuore dell’aggiornamento è la batteria removibile, introdotta per adeguarsi al Regolamento UE sulle batterie, che diventerà vincolante il 18 febbraio 2027. Con un semplice cacciavite a stella è possibile sostituire la batteria, che risulta molto più accessibile rispetto alla prima versione di Switch 2. La cella da 5.172 mAh si raggiunge svitando alcune viti, quattro delle quali si trovano negli alloggiamenti magnetici dei Joy-Con, senza ricorrere a un centro assistenza. Anche i Joy-Con 2 hanno batterie sostituibili dall’utente, e Nintendo prevede di vendere i kit di ricambio sul proprio store europeo. Al momento, date e prezzi di questi kit non sono ancora definiti.

Sul fronte della potenza non cambia nulla rispetto al modello base. Lo schermo LCD Full HD (1920×1080) da 7,9 pollici supporta HDR10 e un refresh rate fino a 120 Hz, mentre la Switch originale si fermava a una diagonale di 6,2 pollici. Collegata alla TV, la console arriva fino al 4K a 60 fps, mentre a 1080p può raggiungere i 120 fps. Sotto la scocca lavora un chip NVIDIA personalizzato basato su architettura Ampere.

Tra le altre caratteristiche di rilievo:

256 GB di storage interno , otto volte superiore alla Switch originale

, otto volte superiore alla Switch originale Espansione tramite microSD Express

Peso di circa 441 grammi senza Joy-Con, contro i 401 del modello precedente

senza Joy-Con, contro i 401 del modello precedente Joy-Con 2 con funzione mouse e aggancio magnetico

con funzione mouse e aggancio magnetico Piena retrocompatibilità con la libreria Switch, inclusi GameChat, GameShare e catalogo GameCube per gli abbonati NSO

La capacità della batteria scende di circa l’1%, passando da 5.220 a 5.172 mAh. L’autonomia dichiarata resta comunque tra 2 e 6,5 ore a seconda del titolo utilizzato. Chi possiede già una Switch 2 non deve preoccuparsi: al momento non risulta alcun programma di richiamo o sostituzione gratuita.

Switch 2 V2 scontata del 28%, ecco come approfittarne

Il prezzo di listino ufficiale Nintendo per questa versione è di 479€, identico al modello standard senza batteria removibile. Su AliExpress è però disponibile un’offerta che porta il prezzo a 343€, applicando il coupon BFIT70 e pagando con PayPal. Si tratta di uno sconto di circa il 28%, pari a un risparmio di 136€ rispetto al prezzo di listino.

Considerando che le prime offerte di novembre 2026 oscillavano tra i 348€ e i 359€, il prezzo attuale si posiziona tra i più convenienti registrati finora per questa variante, rendendo l’occasione particolarmente interessante per chi è ancora senza una Switch 2 o vuole passare al modello con batteria sostituibile.

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