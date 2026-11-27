Perché spendere oltre 400€ per un robot aspirapolvere quando JONR P20 Pro dichiara 8000Pa di potenza di aspirazione, un valore che alcune prove collocano sopra quello di modelli top come Roborock, Dreame o Ecovacs? La stazione base svuota il contenitore della polvere, lava e asciuga i panni, riducendo al minimo gli interventi manuali per diverse settimane.

Vediamo quanto questo robot combinato regge il confronto con i nomi più noti del settore, mantenendo un costo molto più contenuto.

JONR P20 Pro, aspirazione e stazione base

La navigazione si affida a un LiDAR a 360° che costruisce mappe anche su più piani. Dall’app Mi Home è possibile definire zone da escludere dalla pulizia, e il robot solleva automaticamente i mop di 8 mm quando riconosce un tappeto, così da continuare ad aspirare senza bagnare le superfici morbide.

La potenza dichiarata è di 8000Pa, supportata da una spazzola principale con design anti-groviglio, utile in case con animali domestici. Il braccio del mop si estende per coprire fino al 99% dei bordi, compresi battiscopa e spazi attorno ai mobili.

La stazione base integra un sacchetto per la polvere da 3 litri, che può durare fino a 60 giorni, oltre a due serbatoi da 4 litri per acqua pulita e acqua sporca. Il robot non ha un serbatoio proprio: torna in base per reinumidire i panni, e la frequenza di questi cicli si può regolare dall’app.

Altre caratteristiche da segnalare:

Filtro HEPA per polvere e allergeni

per polvere e allergeni Wi-Fi esclusivamente a 2,4 GHz, con compatibilità con Alexa e Google Assistant

Autonomia tra 2,7 e 3,8 ore a seconda della modalità

a seconda della modalità Quattro modalità: Aspira&Lava, Aspira, Lava e Aspira e poi Lava

Punti deboli da considerare

Non tutto è impeccabile. Alcune prove indicano che il rilevamento degli ostacoli è meno rifinito rispetto ai modelli premium, e che con il braccio esteso il movimento rallenta e in ambienti stretti il robot può perdersi o impiegare più tempo a orientarsi. Anche le macchie ostinate risultano difficili da rimuovere con il solo lavaggio. Alcune recensioni degli utenti segnalano inoltre problemi di funzionamento, quindi conviene informarsi bene sulla garanzia e sull’assistenza prima dell’acquisto.

Prezzo e offerte: quanto conviene davvero

Il listino ufficiale è di 429,99€. Le offerte su AliExpress sono variabili: una recensione di TuttoTech riportava il prodotto a 230€, mentre un articolo più recente dello stesso sito lo segnalava a 182€. Il prezzo cambia spesso, quindi è consigliabile verificarlo al momento del checkout, insieme all’eventuale disponibilità di coupon.

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