In occasione del World Heart Day, Huawei annuncia la disponibilità in Italia di HUAWEI WATCH D3, lo smartwatch che unisce il monitoraggio della pressione arteriosa a un design pensato per l’uso quotidiano. Il prezzo di listino è di 449 euro, in tre colorazioni: nero, bianco e sabbia.

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Un cuscinetto d’aria al polso, come dal medico

A distinguere la serie D dagli altri indossabili in commercio è il metodo con cui rileva la pressione. Non si tratta di una stima ottenuta tramite sensore LED ottico, come avviene sulla maggior parte degli smartwatch, ma di una misurazione meccanica vera e propria: all’interno del cinturino è alloggiato un cuscinetto d’aria gonfiabile, spesso 25,5 mm, azionato da una micropompa meccanica che comprime l’arteria del polso come farebbe un bracciale da farmacia. Il sensore di pressione ad alta precisione integrato nel cinturino calcola poi la lettura grazie a un algoritmo proprietario, il sistema TruSense.

Questo approccio ha permesso al dispositivo di ottenere la certificazione CE come dispositivo medico ai sensi del regolamento europeo MDR (Medical Device Regulation), annunciata da Huawei al congresso ESC 2026. La certificazione copre tre casi d’uso: la misurazione singola, il monitoraggio ambulatoriale 24 ore su 24 e le rilevazioni effettuate prima e dopo l’attività fisica.

Huawei ha commissionato ad AstraRicerche la Italian Heart Behavior Survey, condotta nel settembre 2026 su 1.011 cittadini italiani tra i 30 e i 75 anni e affiancata da un’indagine su 200 medici tra medici di medicina generale e cardiologi. I numeri raccontano una distanza tra percezione e comportamento: il 49,4% degli intervistati considera la pressione arteriosa uno dei parametri di salute importanti da tenere sotto controllo, ma solo il 33% afferma di controllarla effettivamente, mentre un ulteriore 16,4% ne riconosce l’importanza senza però monitorarla.

Design più sottile e leggero, schermo invariato

Rispetto al modello precedente, Watch D3 riduce lo spessore dell’11,3% e il peso complessivo del 9%, con un cinturino alleggerito di 7,5 grammi. Il rapporto schermo-corpo cresce del 6,4%, pur mantenendo lo stesso pannello AMOLED da 1,92 pollici con risoluzione 408 x 480 pixel e luminosità di picco fino a 3.000 nit. L’obiettivo dichiarato è rendere il monitoraggio una pratica discreta, integrabile nella routine quotidiana.

Prezzo, promozioni di lancio e vantaggi su Huawei Store

HUAWEI WATCH D3 è disponibile in Italia su Huawei Store e presso i principali negozi di elettronica di consumo a 449 euro. Chi utilizza il codice sconto ANBCQ3W20 entro il 30 settembre 2026 ottiene 20 euro di sconto sul prezzo di listino, mentre chi preordina riceve in regalo, a scelta, un paio di FreeBuds SE4 oppure una bilancia Scale 3. Per chi possiede già un Watch D di generazione precedente è previsto un bonus dedicato: l’upgrade al Watch D3 comporta uno sconto extra di 100 euro, pensato per chi ha già investito nella serie e vuole continuare a monitorare la pressione con un dispositivo Huawei.

Su Huawei Store, di recente classificatosi al primo posto tra i migliori e-commerce di elettronica di consumo, è disponibile un servizio di consegna rapida gratuito, con prodotti recapitati entro uno o due giorni lavorativi. La vetrina è aggiornata con le promozioni e consente di gestire i pagamenti online in sicurezza, anche tramite Satispay, oppure di rateizzare l’importo con la funzione Klarna in tre tranche senza interessi. A questo si aggiungono il servizio di assistenza post-vendita, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 con esclusione dei festivi, la riparazione con ritiro e riconsegna a domicilio offerti gratuitamente da Huawei e il diritto di recesso gratuito dei prodotti entro 14 giorni dall’acquisto. Huawei Store resta il canale ufficiale di vendita Huawei in Italia, dove trovare prodotti esclusivi, offerte e coupon speciali riservati ai fans.