Una soundbar 5.1.2 canali con Dolby Atmos wireless che scende sotto i 300€ non si vede tutti i giorni. La SoundBar Samsung HW-Q800H/XC porta in salotto 11 altoparlanti fisici, Q-Symphony e una tecnologia di trasmissione senza fili che elimina i cavi HDMI tra TV e soundbar, il tutto a un prezzo che taglia praticamente a metà il listino originale. Vediamo come questo sistema audio di fascia alta riesce a coniugare prestazioni cinematografiche e convenienza in un’unica soluzione.

Samsung Soundbar, tecnologia wireless che ridisegna il salotto

La particolarità che distingue Samsung HW-Q800H/XC dalla concorrenza è senza dubbio il Dolby Atmos wireless, una tecnologia che permette di collegare la soundbar a una TV Samsung compatibile (modelli 2022-2026, esclusa The Frame da 32″) tramite Wi-Fi, azzerando i cavi HDMI tra i due dispositivi. Il sistema 5.1.2 canali conta 11 altoparlanti fisici con una potenza complessiva di 400W, distribuiti tra la barra principale da 5,1 kg e un subwoofer wireless da 7,2 kg, per un peso totale del set di 15,3 kg.

A completare l’offerta tecnologica arriva Q-Symphony, funzione esclusiva Samsung che sincronizza gli altoparlanti della TV con quelli della soundbar per un suono più ampio e coinvolgente, oltre a SpaceFit Sound Pro per la calibrazione automatica in base all’ambiente domestico. Tra le altre funzionalità software spiccano Active Voice Amplifier Pro, modalità Notte, Game Pro e il supporto al nuovo formato Eclipsa Audio.

Sul fronte dei formati audio supportati troviamo:

Dolby ATMOS e Dolby ATMOS Music

Dolby 5.1ch

Dolby Digital Plus e Dolby TrueHD

LPCM multicanale

Da segnalare l’assenza del supporto DTS:X in questa generazione 2026, limite che riguarda principalmente chi riproduce contenuti Blu-ray con questo formato specifico, dato che lo streaming utilizza il Dolby Atmos. La connettività comprende Bluetooth 5.3, Wi-Fi, HDMI con eARC e uscita ottica, mentre le funzioni smart includono app Samsung Sound, SmartThings, Chromecast, Spotify Connect e AirPlay. I consumi restano contenuti, con 39W in funzionamento e appena 0,5W in stand-by.

Prezzo minimo storico, sconto del 57%

Il prezzo di listino di 699€ scende ora a 299€ su Amazon, con uno sconto del 57% che si traduce in un risparmio concreto di 400€. Si tratta di una cifra particolarmente interessante considerando che il prodotto, anche in promozioni precedenti, non era mai sceso sotto questa soglia. La disponibilità al momento risulta confermata direttamente sul sito, un’occasione da cogliere rapidamente visto il periodo di forte richiesta per prodotti audio e home entertainment.

Per non perdere le prossime occasioni di questo tipo, consigliamo di iscriversi al canale Telegram PrezziTech dove arrivano in tempo reale le migliori offerte tech, mentre per chi cerca sconti ancora più clamorosi o errori di prezzo vale la pena seguire anche ErroriBomba.