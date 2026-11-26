Trovare un robot aspirapolvere capace di infilarsi sotto il letto, lavare i pavimenti con acqua calda e aspirare con una potenza da 22.000 Pa è già difficile. Trovarlo con uno sconto che sfiora il 54% lo è ancora di più. Roborock Saros 10R Set, uno dei modelli più innovativi lanciati dal brand nel 2025 grazie al suo telaio brevettato AdaptiLift, oggi su Amazon crolla di prezzo in una delle promozioni più aggressive del Black Friday. Chi ha monitorato l’andamento di questo prodotto sa che simili ribassi non capitano spesso. Vediamo nel dettaglio cosa offre e quanto si risparmia.

Roborock Saros 10R Set: potenza e design sottile senza compromessi

Il punto di forza immediato di Roborock Saros 10R Set è il profilo ultra-sottile di soli 7,98 cm, che gli permette di raggiungere letti, divani e mobili bassi normalmente inaccessibili. Questo risultato è reso possibile dal telaio brevettato AdaptiLift, una trazione a tre ruote regolabili in modo indipendente che supera ostacoli fino a 4 cm di altezza, comprese soglie a doppio strato e gambe a forma di U.

Sul fronte della pulizia, il sistema HyperForce garantisce una potenza di aspirazione di 22.000 Pa, con un tasso di rimozione dei peli dalle superfici morbide pari al 100%. La spazzola DuoDivide evita i fastidiosi grovigli convogliando peli e capelli direttamente nel contenitore. La navigazione è affidata al sistema StarSight 2.0 con sensore LIDAR, affiancato dalla tecnologia VertiBeam per l’evitamento degli ostacoli laterali.

Non meno rilevante la Stazione Multifunzionale 10 in 1, che lava i moci a 80°C, li asciuga con aria calda e li solleva automaticamente prima di passare sui tappeti. Tra le specifiche tecniche principali:

Batteria da 6.400 mAh con autonomia di 192 minuti

con autonomia di Ricarica completa in 2,5 ore

Serbatoio acqua pulita da 4L e contenitore polvere da 3L

e contenitore polvere da Controllo vocale integrato (“ciao rocky”)

Certificazioni TUV SUD e UL Diamond per sicurezza e igiene

Le recensioni italiane premiano navigazione, silenziosità e sistema anti-groviglio, segnalando come unico limite il prezzo di listino, oggi però letteralmente dimezzato.

Offerta Amazon: fino al 54% di sconto

Il prezzo originale di 1.099,99€ scende ora a 499,99€ su Amazon, con uno sconto che sfiora il 54% e un risparmio concreto di oltre 600 euro. Una delle promozioni più interessanti viste finora su questo modello, resa ancora più appetibile dal contesto Black Friday. Le scorte su Amazon si stanno muovendo rapidamente, quindi chi è interessato dovrebbe valutare l’acquisto senza perdere troppo tempo.

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