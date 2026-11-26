Le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale hanno ormai preso piede nel settore dell’elettronica di consumo e ciò rende sempre più attuali alcune problematiche relative alla sicurezza, soprattutto quando si parla di utenti più piccoli.

Nelle scorse ore un nuovo contributo al dibattito tra i pro e i contro delle soluzioni IA è arrivato dagli Stati Uniti: la governatrice dello Stato di New York, Kathy Hochul, ha firmato una legge che vieta per cinque anni la vendita di giocattoli dotati di chatbot con intelligenza artificiale.

New York dice stop ai giochi con l’intelligenza artificiale

I giocattoli interessati da questa nuova norma sono in particolare le bambole e i robot che utilizzano Internet per conversare con i bambini, per la cui commercializzazione la nuova legge prevede sanzioni severe (incluse multe di fino a 15.000 dollari al giorno per ogni violazione, applicate dal procuratore generale dello Stato).

A dire della governatrice, che ci ha tenuto a mettere in risalto il proprio ruolo di “mamma”, i genitori nel momento in cui acquistano regali per le festività o per qualsiasi altra occasione non si dovrebbero preoccupare che chatbot pericolosi, camuffati da giocattoli, possano esporre i loro figli a conversazioni inappropriate, provare a manipolare i loro sentimenti o mettere a rischio la loro privacy.

La Hochul non ha nascosto di tenere in particolar modo a questa nuova legge, ricordando come da recenti test sia emerso che alcuni giocattoli chatbot per bambini di età compresa tra i 3 e i 12 anni trattavano argomenti sessualmente espliciti e fornivano consigli che potevano rappresentare un rischio di incendio nelle abitazioni.

Dello stesso parere è Letitia James, Procuratrice Generale di New York, la quale ci ha tenuto a precisare che il suo dipartimento non esiterà ad applicare questa legge e altre misure per impedire ai sistemi di intelligenza artificiale di causare danni.