Il Black Friday Amazon 2026 è ormai in pieno svolgimento, e questa edizione ha una particolarità che vale la pena segnalare: Amazon ha annunciato una finestra di 12 giorni di offerte, dal 19 al 30 novembre, più lunga rispetto alle edizioni passate. Il culmine resta venerdì 27, con il Cyber Monday del 30 che chiude tradizionalmente in grande sul fronte tecnologico. Non serve essere iscritti a Prime per accedere agli sconti, salvo i ribassi riservati agli abbonati, e ricordate che le promozioni valgono fino a esaurimento scorte.

In questa selezione trovano spazio soprattutto i prodotti per la ricarica e l’energia: caricatori da parete e da scrivania con tecnologia GaN, power bank e batterie portatili, basi di ricarica wireless con standard Qi2. Non manca l’audio, affidato alle cuffie e agli auricolari Soundcore, né la casa intelligente con i robot aspirapolvere e i videocitofoni eufy. Un trittico di marchi, Anker, Soundcore ed eufy, che copre praticamente ogni angolo della scrivania e dell’abitazione. Se state cercando un alimentatore per il notebook, controllate bene wattaggi e numero di porte: un caricatore multiporta da 100 W in su vi evita di portarvi dietro due alimentatori diversi quando viaggiate. Tra i pezzi più interessanti ci sono l’Anker Prime 250W con display LCD integrato, pensato per chi alimenta insieme notebook, tablet e smartphone; i Soundcore Liberty 5 Pro con cancellazione attiva del rumore per chi ascolta musica in mobilità; e l’eufy Omni C30, robot aspirapolvere con stazione multifunzione per chi vuole automatizzare le pulizie di casa.

La lista viene aggiornata mano a mano che compaiono nuove occasioni interessanti, quindi tenetela d’occhio anche nei prossimi giorni. Qui sotto trovate la selezione completa.

Black Friday Amazon 2026, le offerte Anker su ricarica, audio e casa

Queste erano dunque le principali offerte su ricarica, audio e casa per il Black Friday di Amazon. I prezzi potrebbero cambiare nelle prossime ore e alcuni prodotti potrebbero esaurirsi prima della fine della promozione: se avete messo gli occhi su qualcosa, meglio non aspettare troppo.

Se siete ancora indecisi, date un’occhiata alla nostra guida ai migliori power bank, utile per orientarvi tra capacità, potenza e ricarica magnetica, e all’approfondimento con le migliori offerte sui robot aspirapolvere e lavapavimenti.

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