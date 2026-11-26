Audi ha depositato in Germania un brevetto per una barra di tasti fisici montata sotto il touchscreen dell’abitacolo, che quando non serve si ripiega e si nasconde dietro lo schermo. L’idea, scoperta dal sito CarMoses, è un modo per tenere insieme due cose che negli ultimi anni le case automobilistiche hanno trattato come alternative, cioè i comandi fisici e quelli sul display, lasciando al guidatore la scelta su quali usare. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Come funziona la barra di tasti a scomparsa brevettata da Audi

La domanda di brevetto, pubblicata con il numero DE102025118944A1, era stata presentata a maggio del 2025 e descrive una barra motorizzata con una serie di pulsanti fisici, e probabilmente una manopola, incernierata sul bordo inferiore di un touchscreen fisso.

Quando viene richiamata, la barra scende da dietro il display e si sistema appena sotto lo schermo, allineata alla sua superficie, mentre quando non serve si ripiega e sparisce dietro di esso, per chi preferisce un abitacolo dall’aspetto più pulito. Una volta che i tasti fisici sono nascosti, il touchscreen mostra nella parte bassa una copia digitale degli stessi comandi, così che nessuna funzione vada persa.

I modi per farla comparire e scomparire sono diversi, e il primo è toccare un tasto rotondo con una freccia rivolta verso il basso, al centro della fila di comandi digitali sul display, mentre un tasto uguale sulla barra fisica serve a farla rientrare.

Secondo la descrizione del brevetto, la barra può anche uscire in automatico quando si apre il lettore multimediale, può restare nascosta solo quando l’auto è spenta e comparire a ogni accensione, oppure può essere richiamata con un gesto o con un comando vocale.

Il brevetto non specifica quali comandi troveranno posto sulla barra, ma dai disegni si vede una manopola circolare al centro, che potrebbe servire a regolare il volume, mentre i tasti ai lati potrebbero essere dedicati al climatizzatore, ai sedili riscaldati o alle modalità di guida.

Come sempre quando si parla di brevetti, inoltre, non è detto che l’idea arrivi davvero su un’auto di serie, e per ora non ci sono indicazioni su un possibile utilizzo nei prossimi modelli del marchio.

Perché le case automobilistiche stanno tornando ai pulsanti fisici

Il brevetto arriva in un momento in cui diversi costruttori stanno ripensando l’abitudine di spostare quasi tutti i comandi sui touchscreen e sulle superfici sensibili al tocco. Volkswagen, dopo le critiche ricevute per i comandi touch delle sue auto elettriche, ha annunciato che tornerà ai pulsanti fisici, e anche Mercedes ha ammesso pubblicamente che con i touchscreen il settore si è forse spinto troppo in là.

In Cina, invece, come vi abbiamo raccontato più volte, è intervenuto direttamente il governo, che dal 2027 renderà obbligatori i comandi fisici per le funzioni più importanti, come frecce, luci, cambio e tergicristalli.

Per Audi si tratterebbe in un certo senso di un ritorno al passato, perché, tra gli anni Novanta e gli anni Dieci le auto del marchio erano apprezzate proprio per la qualità di pulsanti, interruttori e manopole, mentre i comandi touch in plastica nera lucida montati su gran parte dei modelli più recenti sono stati accolti con parecchia freddezza da molti appassionati del marchio.

È chiaro che Audi non può tornare ad avere un pulsante fisico per ogni funzione, perché le auto di oggi hanno talmente tanti comandi e impostazioni che servirebbero centinaia di tasti sulla plancia.

L’idea del brevetto, però, è proprio quella di tenere fisici soltanto i comandi usati tutti i giorni e di lasciare a chi preferisce un abitacolo più minimalista la possibilità di nasconderli, accontentando in questo modo sia chi vuole i tasti sia chi preferisce lo schermo.