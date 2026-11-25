Un pannello Mini LED 4K da 65 pollici sotto i 600 euro non è un’offerta che si presenta ogni giorno, soprattutto se include Vision AI, Gaming Hub e la certificazione HDR10+. Vediamo cosa offre questo modello e quanto si può risparmiare.

Samsung UE65M72HAUXZT, mini led e intelligenza artificiale in un unico pannello

Il motore d’immagine della serie è il Mini LED Processor 4K, che si occupa dell’upscaling e della gestione della retroilluminazione tramite il sistema Supreme Mini LED Dimming. Il pannello lavora a una risoluzione di 3840 x 2160 pixel e supporta HDR10+ oltre alla modalità Filmmaker Mode.

Sul fronte gaming, la scheda tecnica indica una frequenza di aggiornamento nativa di 50 Hz, con la modalità DLG a 120 Hz. Il nome commerciale “Motion Xcelerator 144Hz” usato nelle inserzioni fa quindi riferimento a un valore diverso da quello nativo. I 50 Hz risultano limitati per il gaming su PC, mentre la modalità DLG aiuta su console. Per il gioco in streaming, il Gaming Hub dà accesso a titoli in cloud.

Le caratteristiche principali includono:

Display Mini LED 4K da 65 pollici con finitura opaca

con finitura opaca Sistema operativo Tizen con accesso a Samsung TV Plus per la regione italiana

con accesso a Samsung TV Plus per la regione italiana Audio da 20 W su due canali, con tecnologie OTS Lite e Q-Symphony

e Assistente Vision AI Companion , che risponde a domande anche con immagini e video

, che risponde a domande anche con immagini e video Sicurezza garantita da Samsung Knox

Aggiornamenti di sicurezza previsti fino al 31 dicembre 2031 e classe energetica F

e classe energetica F Dimensioni senza base di 1444,1 x 831,2 x 76,8 mm

Il design Metal Stream, con finitura Titanium Black, punta su linee sottili e un aspetto curato che aggiunge un tocco di eleganza e solidità all’ambiente.

Prezzo giù, qualità su: l’offerta Amazon da non perdere

Il prezzo di listino di 799€ scende a 579€ su Amazon, con uno sconto di circa il 27% e un risparmio di 220 euro.

L’offerta è attiva su Amazon.it, con spedizione rapida e le tutele tipiche del marketplace. Per chi vuole passare alla tecnologia Mini LED senza spendere cifre elevate, il rapporto qualità prezzo di questo modello merita attenzione.

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